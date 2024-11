Napoli-Atalanta, sfida tra maestri: Conte ritrova Gasperini in un duello dal sapore scudetto

Un incrocio dal significato speciale

Per la prima volta da quando è tornato in Italia, Antonio Conte si trova a fronteggiare un suo ex maestro. Al Maradona, nella sfida contro l’Atalanta, il tecnico partenopeo ritrova Gian Piero Gasperini, il decano degli allenatori di Serie A e suo mentore ai tempi della Juventus. Un confronto che va oltre la semplice partita di campionato, caricandosi di significati che attraversano passato e presente del calcio italiano.

Il Napoli dei record

I numeri della gestione Conte sono impressionanti. Gli azzurri guidano la classifica con otto vittorie, secondi in Europa solo al Barcellona per numero di successi. La difesa, con appena 5 gol subiti, è la migliore del continente insieme al Lipsia, mentre i sette clean sheet e una sola rete subita da settembre rappresentano un primato nei top 5 campionati europei.

Verso un nuovo primato

La striscia di cinque vittorie consecutive al Maradona potrebbe trasformarsi in un record storico. Con un successo contro l’Atalanta, Conte diventerebbe il primo allenatore nella storia del club a vincere le prime sei partite casalinghe della sua gestione, eguagliando un primato che resiste da quasi un secolo, stabilito solo nel 1930-31 e replicato nell’era Maradona-Careca nel 1987-88.

La Dea bella e impossibile

L’Atalanta si presenta all’appuntamento in uno stato di forma eccellente. La squadra di Gasperini viene da:

Quattro vittorie consecutive

Il miglior attacco del campionato (26 gol)

Solo sei punti di distacco dalla vetta

Un Retegui capocannoniere con 10 reti in 10 giornate

Il centravanti argentino, pupillo di Gasperini e Spalletti, torna nello stadio dove ha segnato il suo primo gol in Nazionale contro l’Inghilterra nel marzo 2023.

Duelli chiave e prospettive

La sfida si arricchisce di confronti individuali affascinanti:

Lukaku contro Retegui

contro Retegui Kvaratskhelia contro Lookman

contro Lookman Ederson contro Anguissa

Conte ha lasciato ai media la libertà di definire se questa sia una partita scudetto, mentre Gasperini ha preferito il silenzio, ma l’importanza della posta in palio è evidente. Per il Napoli, questo match rappresenta il primo step di una settimana cruciale che culminerà con la trasferta a San Siro contro l’Inter.

Il retroscena estivo

La sfida si arricchisce di un particolare retroscena di mercato. Durante l’estate, prima dell’approdo di Conte, Gasperini era tra i candidati principali per la panchina del Napoli. Non era la prima volta che il tecnico si avvicinava alla panchina azzurra: nel 2011 era stato già virtualmente l’allenatore del Napoli, in quella che lui stesso definì poeticamente come la situazione di “quando hai una moglie con dei figli e trovi una donna bellissima…”.

Il destino ha poi preso una strada diversa, portando Conte al Napoli e mantenendo Gasperini alla guida della sua “Dea”. Una decisione che finora sembra aver soddisfatto tutte le parti in causa, come dimostra l’ottimo momento di entrambe le squadre.

