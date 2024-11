Napoli-Atalanta, la fede di Conte e il sogno chiamato LuKvara

L’anima e la fede di un condottiero

In un momento dove i sogni di gloria tornano a volteggiare nell’aria partenopea, Antonio Conte svela un lato inedito e profondamente personale del suo approccio al calcio. Il tecnico pugliese, dopo la vittoria di San Siro, ha sorpreso tutti con una riflessione che va ben oltre le consuete analisi tattiche: “Sono molto credente e praticante, e per quanto mi riguarda i miracoli li fa solo uno”. Una dichiarazione che rivela come il calcio, per Conte, sia un intreccio di spiritualità e pragmatismo, dove le preghiere per i suoi calciatori si fondono con il lavoro quotidiano sul campo.

La filosofia del sacrificio collettivo

“Dio vede e provvede”, ricorda il tecnico, ma subito aggiunge che questo non basta. Il suo è un messaggio di responsabilità collettiva, dove la fede si accompagna all’impegno costante: “Non dobbiamo sbagliare niente, non siamo nelle condizioni di poter sbagliare qualcosa”. Un mantra che risuona negli spogliatoi del Napoli, dove ogni allenamento diventa un mattone nella costruzione di qualcosa di più grande.

La metamorfosi del centrocampo

La rivoluzione del Napoli parte dal cuore del campo, dove Billy Gilmour si è preso le chiavi della regia con una naturalezza sorprendente. Lo scozzese, che Conte aveva sempre elogiato anche quando Lobotka sembrava insostituibile, ha dimostrato a San Siro perché il tecnico non aveva “zero dubbi” su di lui. Una prestazione fatta di 12,668 chilometri percorsi, tocchi di prima intenzione e una capacità di lettura del gioco che ha fatto dimenticare l’assenza dello slovacco.

L’orchestra di talenti

Al fianco di Gilmour, il Napoli ha scoperto in McTominay il suo instancabile maratoneta. Con i suoi 13,024 chilometri nell’ultima partita, lo scozzese è diventato il pendolo perfetto tra centrocampo e attacco, mentre Anguissa continua a essere il punto di riferimento che era nell’anno dello scudetto, come dimostrato dall’assist per Lukaku e dalle continue imbucate offensive.

La nuova coppia dei sogni

Se il centrocampo è il motore, l’attacco è diventato il simbolo del nuovo corso. La coppia LuKvara, nata quasi per caso ma cresciuta con una velocità impressionante, sta riscrivendo i codici offensivi del Napoli. Lukaku e Kvaratskhelia si sono trovati immediatamente, come se si conoscessero da sempre. Dal primo assist reciproco a Cagliari fino alla notte magica di San Siro, dove entrambi hanno lasciato il segno nel tabellino.

Un’intesa che va oltre il campo

Il loro feeling non si limita al rettangolo verde. Sui social, la foto pubblicata da Lukaku dopo la vittoria sul Milan e la risposta di Kvaratskhelia (“My big bro”) raccontano di un’amicizia che sta nascendo anche fuori dal campo. Si dice persino che i due si sfidino ai videogiochi, moderni momenti di condivisione che cementano un’intesa già naturale.

La sfida dell’Atalanta

Ora arriva il test più difficile: l’Atalanta di Gasperini, una “realtà” come la definisce Conte stesso. Una squadra che il tecnico rispetta profondamente, ricordando anche il suo passato personale con Gasp ai tempi della Primavera juventina. Il confronto metterà di fronte il miglior attacco del campionato contro la miglior difesa, in una sfida che potrebbe dire molto sulle reali ambizioni del Napoli.

Il cammino di crescita

Conte non nasconde che la strada è ancora lunga: “In quattro mesi non puoi pensare di aver trasmesso tutto”. Ma il tecnico ha trovato terreno fertile in un gruppo di ragazzi “aperti, disponibili, preparati a voler migliorare”. L’entusiasmo della piazza, che lui stesso alimenta fermandosi per foto e autografi con i tifosi a Castel Volturno, diventa la benzina per continuare a crescere.

