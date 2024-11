Bagnaia guida la rivolta etica: “Non correrò a Valencia”. La MotoGP cambia sede

Il tempo di un pomeriggio malese ha riscritto il finale di una stagione MotoGP già ricca di colpi di scena. Alle 16:45 di Sepang, Pecco Bagnaia ha fatto molto più che impressionare con un time attack quasi da record: ha scosso le fondamenta del circus con parole che pesano come macigni. “A Valencia non sono disposto a correre. A costo di perdere il titolo”. Una dichiarazione che ha attraversato i fusi orari fino a raggiungere l’Europa, dove la Dorna e il circuito di Cheste hanno dovuto prendere atto che il campione in carica non stava semplicemente esprimendo un’opinione.

Una scelta di coscienza

Non è stata una decisione presa a cuor leggero. Il presidente della Federazione internazionale Jorge Viegas aveva tentato di mantenere la sede originale, parlando di “un evento che onori le vittime e aiuti le persone alluvionate”. Parole dense di buone intenzioni ma che si sono infrante contro la realtà drammatica della Comunità Valenciana, dove il numero delle vittime continua a crescere in maniera insopportabile.

Marc Marquez è stato tra i primi a cogliere l’essenza del problema: “Non è questione di soldi, è questione di braccia per risistemare le case, ci sono persone che hanno perso tutto. Eticamente, da spagnolo non riesco a pensare di correre lì”. Una posizione forte, condivisa da una griglia composta in gran parte da piloti iberici, naturalmente più sensibili alla tragedia che ha colpito il loro paese.

Il peso della leadership

La presa di posizione di Bagnaia ha ricordato gesti storici del motorsport, quando i campioni sapevano che il loro ruolo andava oltre la pista. Come Giacomo Agostini e Jacky Stewart che mezzo secolo fa alzarono la voce per migliorare gli standard di sicurezza, o il più recente esempio di Sebastian Vettel che si rifiutò di correre in Russia dopo l’invasione dell’Ucraina. Non tutti i campioni del mondo hanno avuto voce o carisma per farsi ascoltare, ma Bagnaia ha dimostrato di meritare quel numero 1 sul cupolino.

La risposta della MotoGP è stata all’altezza del momento: “Invece di correre a Valencia, la MotoGP correrà per Valencia”. Un cambio di preposizione che racchiude un universo di significati e che testimonia come, talvolta, lo sport sappia ancora mettere l’umanità davanti al business.

Il futuro immediato

Il ventesimo GP della stagione si farà, questo è certo. Gli accordi televisivi richiedono un minimo di venti gare e anticipare l’epilogo del duello Bagnaia-Martin in Malesia significherebbe falsare il Mondiale. Le alternative sul tavolo sono diverse: il Qatar potrebbe diventare alfa e omega della stagione, Portimão ha già ospitato gare autunnali nel recente passato, mentre Barcellona e Jerez rappresentano le opzioni spagnole, ciascuna con i propri pro e contro.

La decisione dovrà tenere conto di molteplici fattori: non solo la gara in sé, ma anche i tradizionali test post-GP che vedranno debutti attesi come quello di Marc Marquez sulla Ducati, Martin e Bezzecchi sull’Aprilia, Bastianini e Viñales sulla KTM. Un puzzle complesso da comporre in tempi stretti, considerando condizioni climatiche e logistica.

Un messaggio che va oltre lo sport

In un’epoca in cui i piloti vengono spesso criticati per essere troppo “politically correct” o poco inclini a esporsi, Bagnaia ha dimostrato che la nuova generazione sa ancora prendere posizione quando conta. Non era la sua intenzione primaria, ma ha contestualmente risposto a chi metteva in dubbio la sua personalità in quanto “poco personaggio”.

La decisione finale sulla nuova sede arriverà nelle prossime ore, accompagnata dall’annuncio di iniziative concrete per gli alluvionati. Ma il messaggio più importante è già stato lanciato: ci sono momenti in cui lo sport deve saper fare un passo indietro, in cui i punti in classifica e le coppe passano in secondo piano rispetto all’umanità. Bagnaia lo ha capito e, da vero leader, non ha avuto paura di dirlo ad alta voce.

