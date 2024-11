MotoGP, Bagnaia da leggenda a Sepang: decima vittoria ma il titolo resta in bilico

Il paradosso del campione

Pecco Bagnaia entra nella storia della MotoGP con la sua decima vittoria stagionale, un traguardo raggiunto solo da mostri sacri come Agostini, Rossi, Marquez, Stoner e Doohan. Eppure, paradossalmente, questo record potrebbe non bastare per difendere il titolo mondiale.

La battaglia di Sepang

La gara malese ha finalmente regalato agli appassionati quel duello all’arma bianca tanto atteso tra Bagnaia e Jorge Martin. Una serie di sorpassi e controsorpassi da cineteca che ha smentito chi sostiene che nella MotoGP moderna non si possa superare. Un confronto così intenso da lasciare il resto del gruppo a distanza siderale.

Il match point sfumato

Alla vigilia, Bagnaia aveva fissato un obiettivo chiaro: “Per credere nel titolo dovrò lasciare la Malesia con massimo dieci punti di ritardo da Martin”. Nonostante la vittoria, il distacco è salito a 24 punti, complice il secondo posto dello spagnolo che nell’economia del mondiale vale quanto una vittoria.

Lo spettacolo in pista

Il duello ha tenuto con il fiato sospeso anche Marc Marquez, finito a terra mentre seguiva da vicino i due contendenti: “Ho pagato il biglietto per assistere in prima fila al duello e l’ho pagato caro”. Solo dopo la caduta dello spagnolo, Bagnaia è riuscito a prendere il largo, nonostante un ultimo disperato tentativo di recupero di Martin.

La corsa al titolo

Il campionato si sposterà a Barcellona per l’ultima Sprint dell’anno, dove Martin avrà il secondo match point della stagione. Per chiudere i conti già il sabato, lo spagnolo dovrà vincere la gara corta, mentre Bagnaia sarà costretto all’ennesima rimonta in quello che si è confermato il suo unico punto debole.

Una stagione da record

La decima vittoria di Bagnaia lo proietta nell’olimpo dei grandi della MotoGP, ma potrebbe configurarsi come uno dei più grandi paradossi della storia del motociclismo: nessun pilota ha mai perso un mondiale con così tante vittorie all’attivo.

Lo spirito del campione

Nel momento in cui non erano più permessi calcoli, Bagnaia ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, mantenendo vive le speranze iridate. Come sottolineato da Marquez, i 24 punti di svantaggio “potrebbero essere meno di quelli che sembrano”, ma rappresentano comunque una montagna da scalare nelle ultime gare.

