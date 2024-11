L’U-Power Stadium si prepara ad ospitare la sfida tra Monza e Lazio, in programma domenica 10 novembre alle 18:00. Un match che vede i biancocelesti in un momento di forma straordinario, mentre i brianzoli cercano di invertire un trend negativo che dura da troppo tempo.

Le opposte tendenze

Il digiuno del Monza

Momento estremamente delicato per il Monza, che arriva da due sconfitte consecutive senza segnare e rischia di stabilire un record negativo in Serie A con tre ko di fila a secco di gol. Un calo drastico per una squadra che nelle prime 11 giornate del 2024 era addirittura quinta in classifica con 20 punti, alle spalle solo di Inter, Milan, Roma e Bologna.

Statistiche a confronto

Statistica Monza Lazio Serie senza vittorie in casa 10 (record Serie A) – Gol ultimi 3 match 0 10 Vittorie negli scontri diretti 0 2 Gol nell’ultima mezz’ora – 12 (record Serie A)

Il momento d’oro della Lazio

I biancocelesti stanno vivendo un periodo straordinario in fase realizzativa: tre vittorie consecutive con almeno due gol segnati (10 reti totali, media di 3.3 a partita). Con un altro successo, la Lazio centrerebbe quattro vittorie di fila in Serie A per la prima volta da dicembre 2023-gennaio 2024.

La maledizione romana del Monza

I brianzoli non hanno mai vinto contro le squadre della capitale in Serie A: nove sfide con quattro pareggi e cinque sconfitte, subendo sempre almeno un gol (16 reti incassate, media di 1.8 a partita). Contro la Lazio in particolare, il bilancio è di due pareggi e due sconfitte in quattro confronti.

Il fattore campo

L’U-Power Stadium si è trasformato da fortino in terreno di conquista: il Monza non vince in casa da 10 partite di campionato (4 pareggi, 6 sconfitte), con l’ultimo successo che risale al 16 marzo contro il Cagliari. Si tratta della striscia aperta più lunga di gare interne consecutive senza vittorie tra le squadre di questo torneo.

I protagonisti attesi

Il precedente di Djuric

Milan Djuric ha un feeling particolare con la Lazio: proprio contro i biancocelesti ha fatto il suo esordio in Serie A (14 settembre 2014 con il Cesena) e ha realizzato la sua unica doppietta nella competizione, proprio all’U-Power Stadium nel match di ritorno dello scorso campionato (2-2 finale).

Il bomber Dia

Boulaye Dia si sta confermando come uno degli attaccanti più decisivi del campionato: nessuno come lui (insieme a Lautaro Martinez) ha portato più punti alla propria squadra con i gol segnati (7). Il senegalese è già a quota 4 reti in questa Serie A, eguagliando il bottino dell’intera stagione 2023/24 con la Salernitana.

Le chiavi tattiche del match

L’attacco record della Lazio

Con 24 gol segnati in 11 giornate, la Lazio si conferma il terzo miglior attacco del campionato dopo Inter (25) e Atalanta (29). Solo due volte nella sua storia la squadra biancoceleste aveva fatto meglio a questo punto della stagione: nel 1942/43 (25) e nel 2017/18 (31).

La specialità dell’ultima mezz’ora

La Lazio è la regina dei gol nel finale: 12 reti segnate nell’ultima mezz’ora di gioco (record in Serie A), di cui ben 9 negli ultimi 15 minuti. Un dato che preoccupa il Monza, che sta attraversando un momento di difficoltà difensiva.

Le prospettive

La sfida si preannuncia come un confronto tra due squadre con obiettivi diversi: il Monza cerca disperatamente di ritrovare la via del gol e della vittoria casalinga, mentre la Lazio punta a consolidare il suo momento positivo e a confermare la tradizione favorevole contro i brianzoli.

