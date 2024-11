Monica Setta, regina della Rai2 fatta in casa: «Non mi servono grandi budget per parlare al pubblico»

Come riporta il Corriere della Sera in edicola oggi, Monica Setta si conferma una delle presenze più versatili del palinsesto della Rai, conducendo contemporaneamente tre programmi di successo che riflettono diverse sfaccettature della programmazione del servizio pubblico.

I tre volti della conduttrice

Alla guida di Unomattina in famiglia per la sesta stagione consecutiva, la Setta celebra il format storico ideato da Michele Guardì: “È un programma di largo spettro, la grande palestra del racconto italiano che, dopo 30 anni, mantiene intatta la sua freschezza”, racconta al quotidiano.

Il suo impegno si estende anche alla seconda serata del mercoledì con Storie di donne al bivio (che trova uno spin-off nel pomeriggio del sabato) e alla conduzione di Generazione Z il giovedì sera.

“L’artigianato” televisivo

La conduttrice rivela con orgoglio la natura artigianale dei suoi programmi: “Sono produzioni realizzate con budget estremamente contenuti, tutto fatto a mano. Ma la vera sfida non è l’investimento, bensì la capacità di intercettare il gusto del pubblico”. Un approccio che ha dato i suoi frutti, tanto che Storie di donne al bivio si è guadagnato due prime serate speciali, il 27 dicembre e il 3 gennaio, dopo il successo ottenuto tra agosto e settembre con uno share superiore al 6%.

La questione politica

Nel colloquio con il Corriere, la Setta affronta anche il tema delle presunte affiliazioni politiche: “Non ho mai fatto dichiarazioni di voto. Nel corso della mia carriera sono stata associata a diverse posizioni politiche: durante Domenica In mi consideravano di sinistra, poi improvvisamente sono stata percepita come espressione della destra”. La sua posizione è chiara: “Non mi sono mai schierata e credo nelle posizioni super partes. Vivo in una sorta di par condicio permanente”.

Una televisione di sostanza

L’approccio della Setta alla televisione si basa sulla concretezza e sulla capacità di parlare al pubblico senza artifici: “Quello che conta è la capacità di raccontare storie che interessino davvero gli spettatori”. Un metodo che sembra funzionare, come dimostrano i risultati ottenuti con i suoi programmi, nonostante i budget limitati.