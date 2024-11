Il Milan fa tremare il Bernabeu: Leao e compagni dominano il Real di Ancelotti

Nel teatro dei sogni del calcio mondiale, dove ogni pietra trasuda storia e gloria, il Milan ha scritto una pagina indimenticabile della sua storia europea. Il 3-1 inflitto al Real Madrid di Carlo Ancelotti non è solo un risultato, ma il racconto di una serata perfetta dove il primo amore – quello che lega Carletto ai colori rossoneri – si è trasformato in una dolorosa ferita per il tecnico di Reggiolo.

Una serata iniziata nel silenzio

Il calcio sa essere crudele nei suoi timing, e la tragedia di Valencia ha gettato un’ombra pesante sul Bernabeu. Gli occhi lucidi di Fonseca, lo sguardo basso di Ancelotti, lo striscione “Todos somos Valencia” hanno ricordato a tutti che esistono momenti in cui il pallone deve fare un passo indietro. Eppure, proprio in queste serate, lo sport può diventare veicolo di emozioni che vanno oltre il risultato.

La sinfonia rossonera

Quando il fischio d’inizio ha squarciato il silenzio, il Milan ha immediatamente mostrato di avere qualcosa in più. La rete di Thiaw, arrivata su un perfetto corner di Pulisic, ha evidenziato le crepe di un Real Madrid ancora traumatizzato dal recente Clasico perso 4-0. La coppia Tchouameni-Militao è apparsa in bambola, sintomo di una serata che si sarebbe rivelata complicatissima per i blancos.

Il genio tattico di Fonseca

L’allenatore rossonero ha dimostrato di aver preparato la partita nei minimi dettagli. L’intuizione di allargare la difesa a cinque, con Musah a fare da angelo custode su Vinicius, ha funzionato alla perfezione. Solo in un’occasione il brasiliano è riuscito a sfuggire alla gabbia, guadagnando e trasformando con un delizioso scavetto il rigore del momentaneo pareggio.

Ma è stata solo un’illusione per il Real. La squadra di Fonseca ha continuato a macinare gioco, con Leao finalmente decisivo anche in Europa, Morata generoso nel lavoro sporco e un centrocampo – guidato dall’instancabile duo Fofana-Reijnders – capace di proteggere e rilanciare con uguale efficacia.

Il Real Madrid e la crisi d’identità

Ancelotti (depositphotos)

La squadra di Ancelotti è apparsa l’ombra di se stessa. Nemmeno Mbappé, nonostante due occasioni nitide neutralizzate da un super Maignan, è riuscito a scuotere i compagni dal torpore. Il secondo gol rossonero, nato da un errore di Tchouameni e finalizzato da Morata, ha fotografato perfettamente il momento: un Real Madrid smarrito, privo di riferimenti e incapace di reagire.

La notte perfetta

Il secondo tempo ha confermato quanto visto nella prima frazione. Nemmeno gli ingressi di Brahim Diaz e Camavinga hanno invertito l’inerzia di una partita che il Milan ha continuato a dominare con autorevolezza. Modric, solitamente faro della manovra madridista, è rimasto spento, mentre le ripartenze rossonere hanno continuato a far tremare il Bernabeu.

Il capolavoro di Leao che ha portato al 3-1 di Reijnders è stata la ciliegina su una torta perfetta. Il portoghese ha letteralmente asfaltato la difesa blancos, servendo un assist che il compagno ha tramutato in oro. Una rete che ha fatto calare il sipario su una serata storica, certificando al contempo la crisi di un Real Madrid irriconoscibile.

Le conseguenze della notte del Bernabeu

Per il Real Madrid sono numeri impietosi: due sconfitte consecutive in casa con sette gol subiti non si vedevano da tempo immemore. Il gol annullato nel finale a Rüdiger per fuorigioco è stata l’ultima fotografia di una serata da dimenticare per i blancos.

Il Milan, invece, può guardare con rinnovato ottimismo al prosieguo della Champions. La prestazione del Bernabeu ha dimostrato che questa squadra ha tutto per competere ai massimi livelli: personalità, organizzazione tattica e quella qualità individuale che, nelle notti europee, fa sempre la differenza.

Fonte immagine: https://depositphotos.com/it/