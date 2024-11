Milan, vittoria con più ombre che luci: Reijnders decisivo a Monza ma la prestazione preoccupa

Una serata dai due volti

In una fredda serata al Brianteo, il Milan porta a casa tre punti preziosi grazie al guizzo di Reijnders, ma la prestazione complessiva della squadra continua a destare preoccupazione. I rossoneri, ancora una volta, hanno mostrato un volto contrastante: capaci di colpire con efficacia in contropiede, ma altrettanto vulnerabili alle ripartenze avversarie, confermando i dubbi sulla reale solidità di un progetto tecnico che sembra ancora in fase di definizione.

Le scelte tattiche e i loro effetti

Raffaele Conti / IPA Sport / IPA

La decisione di Paulo Fonseca di schierare quattro elementi offensivi si sta rivelando un’arma sempre più difficile da gestire. Il tecnico portoghese sembra ancora alla ricerca del giusto equilibrio, mentre l’assenza di Rafael Leao, relegato per la terza volta consecutiva in panchina in campionato, ha privato la squadra di quella imprevedibilità che spesso ha fatto la differenza. La prova opaca di Okafor, chiamato a sostituire il portoghese, ha evidenziato quanto il divario tra i due giocatori sia ancora significativo, soprattutto in termini di capacità di incidere sulla partita.

La cronaca di una vittoria sofferta

Il primo tempo ha visto un Monza sorprendentemente propositivo, capace di mettere in seria difficoltà la retroguardia rossonera grazie alle iniziative di un ispiratissimo Daniel Maldini. L’ex di turno ha mostrato quella qualità che in passato si era solo intravista con la maglia rossonera, creando più volte i presupposti per sbloccare il risultato. La squadra di Nesta ha anche trovato la via del gol con Mota Carvalho, ma la rete è stata annullata per un precedente intervento di Bondo su Theo Hernandez, episodio che ha fatto discutere per l’interpretazione piuttosto severa dell’arbitro.

Il momento decisivo e la svolta

Il gol che ha deciso la partita è arrivato proprio quando il Monza sembrava in controllo. Un’azione che racchiude perfettamente il DNA di questo Milan: da una situazione di apparente difficoltà, nata da un errore in fase offensiva di Kyriakopoulos, i rossoneri hanno saputo ribaltare l’azione con rapidità. Pulisic, sempre più punto di riferimento sulla fascia destra, ha pennellato un cross perfetto per Morata. Lo spagnolo non è riuscito a superare l’ultimo ostacolo rappresentato da Izzo, ma sulla ribattuta Reijnders si è dimostrato il più lesto, confermando il suo ottimo momento di forma.

La gestione della ripresa

Il secondo tempo ha visto un Milan diverso, aiutato anche dall’inevitabile stretching del Monza alla ricerca del pareggio. L’ingresso di Leao ha rivitalizzato la fascia sinistra, permettendo a Theo Hernandez di ritrovare quelle sovrapposizioni che sono il suo marchio di fabbrica. La sintonia tra i due giocatori, evidente in ogni loro combinazione, ha rappresentato una delle poche note positive della serata. Tuttavia, anche questa soluzione non è bastata per mettere in ghiaccio la partita, con lo stesso Leao protagonista di un errore clamoroso davanti a Turati che avrebbe potuto costare caro.

Le prospettive e la sfida del Bernabeu

La vittoria, per quanto preziosa, non può e non deve mascherare i problemi di una squadra che sembra aver smarrito quella brillantezza e quella determinazione mostrate nel derby. L’imminente trasferta al Bernabeu contro il Real Madrid si presenta come un esame di maturità particolarmente delicato. Per uscire indenni dal tempio del calcio spagnolo, i rossoneri dovranno necessariamente ritrovare quello spirito di sacrificio e quella compattezza che sembrano essersi dissolti nelle ultime settimane.

Il Monza di Nesta

Daniel Maldini – Depositphotos

Va dato merito alla squadra di Nesta di aver interpretato la partita con personalità e coraggio. Il tecnico brianzolo ha dimostrato di saper leggere bene il match, modificando l’assetto tattico nel finale con una difesa a quattro e un tridente di trequartisti formato da Vignato, Caprari e Maldini alle spalle di Maric. Una scelta coraggiosa che ha tenuto viva la partita fino all’ultimo respiro, confermando la crescita di una squadra che sta acquisendo sempre maggiore consapevolezza dei propri mezzi.

Fonte immagine copertina: https://depositphotos.com/it/