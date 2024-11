Milan nel caos: caso Leão, Fonseca alza la tensione

La frattura tra tecnico e talento

Un terremoto scuote l’ambiente Milan: Rafael Leão va verso la terza esclusione consecutiva in Serie A. Il talento portoghese, uno dei giocatori più rappresentativi della rosa rossonera, dovrebbe partire nuovamente dalla panchina nella sfida contro il Monza. Una scelta che ha tutti i contorni di una punizione e che sta creando una frattura sempre più profonda tra l’attaccante e Paulo Fonseca.

Le richieste del tecnico

Il nuovo allenatore portoghese pretende da Leão un maggiore contributo alla fase difensiva e una partecipazione più attiva nel momento del non possesso. Un approccio che sta cercando di imporre attraverso decisioni forti, correndo però il rischio di ottenere l’effetto contrario. Le indiscrezioni parlano infatti di un Rafa profondamente deluso dal trattamento ricevuto, al punto da aver chiesto ai propri agenti di iniziare a sondare possibili destinazioni alternative.

Le scelte per il Monza

Fonseca sembra orientato a confermare Okafor nel tridente offensivo insieme a Pulisic e Chukwueze. La scelta dell’attaccante svizzero sarebbe motivata dalla sua maggiore predisposizione alla fase di copertura, aspetto che il tecnico considera fondamentale nel suo progetto tattico.

Altri esclusi eccellenti

Il caso Leão non è isolato. Anche Fikayo Tomori, fino a poco tempo fa considerato un pilastro della difesa rossonera, va verso la terza esclusione consecutiva. La linea difensiva vedrà:

Terracciano (sorpresa) a destra

(sorpresa) a destra Theo Hernandez (capitano) a sinistra

(capitano) a sinistra Coppia centrale Thiaw-Pavlovic

Il centrocampo e l’attacco

In mediana torna Reijnders dopo la squalifica, che farà coppia con Fofana. L’emergenza in attacco continua:

Jovic ancora out per pubalgia

ancora out per pubalgia Abraham in panchina con un tutore alla spalla

Un momento delicato

La situazione Leão rappresenta un punto di svolta potenzialmente decisivo per la stagione del Milan. La gestione del caso da parte di Fonseca potrebbe avere ripercussioni importanti sul futuro del club:

Rischio di perdere uno dei maggiori talenti della rosa

Possibili contraccolpi sullo spogliatoio

Necessità di trovare un equilibrio tra le richieste tecniche e la gestione dei giocatori chiave

Le precedenti esclusioni così prolungate del portoghese risalgono solo ai primi periodi di Pioli e Giampaolo, con quest’ultimo poi esonerato dopo appena sette giornate. Un precedente che non può non far riflettere sulla delicatezza del momento.

