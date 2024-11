Metropolis-Urban Art Stories: il grande viaggio nell’arte urbana italiana, su RaiPlay dal 6 novembre in esclusiva

L’arte che racconta l’Italia di oggi

Un linguaggio universale che attraversa i muri delle nostre città, raccontando storie di cambiamento e rivoluzione. La street art si conferma come una delle forme d’arte più autentiche e dirompenti del nostro tempo: gratuita, democratica e spesso irriverente. Da mercoledì 6 novembre, Metropolis-Urban Art Stories, la nuova produzione firmata Rai Contenuti Digitali e Transmediali, ci porta in un viaggio emozionante attraverso i muri che narrano l’evoluzione sociale e culturale dell’Italia contemporanea.

Un racconto in otto tappe

Guidati dalla passione e dalla competenza di Metis Di Meo, attraverseremo quattro grandi metropoli italiane in otto episodi densi di scoperte. Da Napoli, con i suoi vicoli che trasudano storia e contraddizioni, a Roma, dove l’arte urbana dialoga con millenni di storia. Il viaggio prosegue verso Torino, città-laboratorio dell’arte contemporanea, per concludersi a Milano, dove l’innovazione artistica trova la sua massima espressione urbana.

Le voci della strada

Street artist, rapper, scultori e protagonisti dell’underground italiano accompagnano gli spettatori in questo percorso unico, trasformando ogni angolo delle città in un museo a cielo aperto. Maurizio Imbriale, direttore di Rai Contenuti Digitali e Transmediali, definisce il programma come “un romanzo per immagini della contemporaneità“, che parla direttamente al cuore delle nuove generazioni attraverso un linguaggio visivo immediato e potente.

Lo sguardo di chi racconta

“Ogni puntata è un viaggio tra i luoghi meno noti delle città“, spiega Metis Di Meo, che da quindici anni esplora e documenta la creatività urbana. “Le microstorie nascoste nell’arte e nella comunicazione urbana raccontano di noi molto più di quello che immaginiamo“. Un percorso che rivela come la street art sia diventata strumento di riqualificazione e di lotta contro il degrado, voce dell’indifferenza e catalizzatore di cambiamento sociale.

Un progetto corale

Diretto da Maurizio Di Cesare e scritto da Metis Di Meo in collaborazione con Alessandro Vitale, il programma si configura come un’esplorazione profonda nel tessuto urbano italiano. Non solo arte visiva, ma testimonianza viva di una generazione che ha scelto i muri come pagine su cui scrivere la propria storia, trasformando le città in gallerie d’arte accessibili a tutti.

L’arte urbana diventa così narratrice privilegiata del nostro tempo, capace di catturare e raccontare i cambiamenti sociali, culturali e politici attraverso un linguaggio universale che non conosce barriere. Un viaggio che promette di svelare l’anima nascosta delle nostre città, raccontando l’Italia attraverso i colori e le forme della sua street art.