Pane Carasau, simbolo della Sardegna ne “I mestieri di Mirko”: l’avventura di Mirko Matteucci a Orgosolo il 12 novembre su RaiPlay

Il Pane Carasau: Gusto, Tradizione e Comunità in Sardegna

Il pane carasau, noto anche come “pane tostu” in Sardegna, è molto più di un semplice alimento. Questo prodotto tipico rappresenta un vero orgoglio per la regione, un simbolo che racconta la storia dell’isola e l’autenticità della sua cultura. Da secoli, il pane carasau accompagna la vita quotidiana dei sardi, unendo generazioni e comunità in un rituale che va oltre la cucina.

Secondo la tradizione, le origini del pane carasau risalgono all’età del bronzo, rendendolo uno dei prodotti più antichi della Sardegna. Questo pane leggero e croccante, preparato con pochi ingredienti semplici, è il risultato di una lavorazione lunga e complessa che unisce abilità artigianale e pazienza. Non a caso, oggi il pane carasau è considerato un simbolo della Sardegna, conosciuto e venduto in tutta Italia e anche all’estero.

“I Mestieri di Mirko”: Alla Scoperta dei Mestieri Italiani

“I mestieri di Mirko”, il celebre programma di Rai Contenuti Digitali e Transmediali, condotto da Mirko Matteucci, rappresenta una vera immersione nella tradizione italiana. Questo format televisivo è un viaggio alla scoperta dei mestieri antichi che ancora sopravvivono nel nostro Paese, adattati però ai tempi moderni e alla cultura contemporanea. Ideato da Mariano D’Angelo e diretto da Paolo Tommasini, il programma è un’occasione per conoscere mestieri affascinanti e spesso dimenticati.

Nel corso delle puntate, Mirko Matteucci si immerge in contesti unici e si confronta con artigiani, maestri e personaggi che hanno fatto della loro arte una missione di vita. Le sue avventure sono un mix di scoperta, apprendimento e passione, dove ogni mestiere diventa un’occasione per riscoprire le radici dell’Italia.

Mirko a Orgosolo: Una Puntata Speciale sul Pane Carasau

Nella puntata del 12 novembre, “I mestieri di Mirko” farà tappa a Orgosolo, la celebre città dei murales, dove Mirko si metterà alla prova con la preparazione del tradizionale pane carasau. Ad accoglierlo ci saranno Franca e Pasqualina, due maestre panificatrici che custodiscono i segreti di questa antica arte.

Chi Sono Franca e Pasqualina?

Franca e Pasqualina non sono solo abili panificatrici: sono due figure di riferimento per la comunità di Orgosolo, che vedono nella loro attività un importante momento di condivisione. Con loro, la preparazione del pane carasau non è solo un lavoro, ma un vero e proprio evento sociale che unisce amici e famiglie. Attraverso gesti antichi e tecniche tramandate, Franca e Pasqualina trasformano la cucina in un luogo di incontro e tradizione.

Il Processo di Lavorazione del Pane Carasau

La preparazione del pane carasau richiede passione, abilità e pazienza. Ecco le fasi principali di questo processo artigianale:

Impasto : Farina, acqua, sale e lievito naturale vengono mescolati e lavorati fino a ottenere un impasto morbido e compatto.

: Farina, acqua, sale e lievito naturale vengono mescolati e lavorati fino a ottenere un impasto morbido e compatto. Lievitazione : L’impasto viene lasciato riposare per alcune ore, permettendo al lievito di attivarsi e di gonfiare il pane.

: L’impasto viene lasciato riposare per alcune ore, permettendo al lievito di attivarsi e di gonfiare il pane. Stesura e Cottura : Una volta lievitato, l’impasto viene steso in sottili sfoglie rotonde e cotto in un forno a legna, fino a quando non diventa croccante e dorato.

: Una volta lievitato, l’impasto viene steso in sottili sfoglie rotonde e cotto in un forno a legna, fino a quando non diventa croccante e dorato. Carasatura: Infine, il pane viene nuovamente cotto per ottenere la tipica consistenza croccante e friabile.

Questo metodo antico, che richiede più mani e grande sincronia, rappresenta l’anima del pane carasau e il motivo per cui è così amato da chi lo prepara e chi lo assapora.

La Sardegna e il Pane Carasau: Un Legame Indissolubile

In Sardegna, il pane carasau è più di un cibo: è un simbolo di appartenenza, una tradizione che unisce e rafforza i legami sociali. In passato, infatti, era preparato dalle donne di famiglia in occasione di incontri e feste, rappresentando un momento di unità comunitaria. Ancora oggi, questo pane continua a essere un elemento distintivo della cultura sarda, un prodotto che racchiude sapori e valori autentici.

Dove Vedere “I Mestieri di Mirko”

La puntata speciale dedicata al pane carasau sarà disponibile martedì 12 novembre in esclusiva su RaiPlay, dove Mirko Matteucci porterà il pubblico a scoprire i segreti di questo pane unico. Un’occasione imperdibile per chi ama conoscere la cultura italiana attraverso i suoi prodotti e le sue tradizioni più genuine.