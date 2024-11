Max Del Rosso: “Vi presento Quantum SEO:  la suite AI-Powered per la SEO Quotidiana”

Max Del Rosso è un esperto SEO che ha messo la sua esperienza pratica e la sua competenza nel prompt engineering al servizio di Quantum SEO, una suite di strumenti innovativi pensati per chi si occupa di SEO a livello professionale.



In questa intervista, scopriamo il percorso che ha portato Max a creare Quantum SEO e come la sua visione abbia dato vita a una suite progettata per affrontare le sfide reali di chi lavora nel settore, con il supporto di un’intelligenza artificiale guidata da prompt costruiti su misura.

Max, hai una lunga esperienza nella SEO e con Quantum SEO hai scelto di sviluppare una suite tutta tua, anziché affidarti ai numerosi tool già presenti sul mercato. Qual è stato il momento in cui hai capito che volevi creare qualcosa di diverso?

“Sai, dopo anni passati a usare strumenti che spesso avevano funzionalità un po’ scollegate tra loro, ho sentito che c’era spazio per una suite più completa e più mirata. Conosco bene le difficoltà che si incontrano nel lavoro SEO, e ho pensato che fosse il momento di offrire una soluzione che rispondesse a quelle necessità quotidiane che tutti i SEO conoscono: dall’analisi dei contenuti alla gestione del link building, fino alla comprensione dell’intento di ricerca. Quantum SEO nasce da questo: dalla voglia di creare una suite fatta su misura per chi, come me, lavora ogni giorno per migliorare il posizionamento sui motori di ricerca.”

Rispetto a molti tool sviluppati da team esterni, Quantum SEO ha il vantaggio di essere stato creato da un SEO con una conoscenza approfondita del settore. Quanto pensi che questa differenza abbia inciso sulla qualità della suite?

“Credo che faccia una grande differenza. Quantum SEO non è nato da un’idea astratta di “fare SEO”, ma da anni di esperienza concreta. La mia visione mi ha permesso di costruire una suite che risponde davvero ai bisogni reali di chi fa SEO tutti i giorni. Ho voluto strumenti che fossero pratici, efficaci e che offrissero un supporto concreto in ogni fase, senza le funzioni superflue che spesso troviamo nei tool generalisti. Ogni strumento è lì per un motivo specifico, pensato per risolvere problemi che conosco bene perché li ho vissuti anch’io.”

Quantum SEO sfrutta le potenzialità dell’intelligenza artificiale, ma spesso l’AI è tanto efficace quanto i prompt che la guidano. La tua esperienza nel creare prompt performanti sembra essere un valore aggiunto qui. Quanto conta, secondo te, il modo in cui l’AI viene “istruita”?

“Conta moltissimo. L’AI ha bisogno di indicazioni precise per rispondere in modo davvero utile, e questo è un aspetto che tanti sottovalutano. Ho lavorato molto sui prompt di Quantum SEO proprio per fare in modo che l’AI sappia offrire risposte pertinenti e mirate alle esigenze SEO. Non basta avere uno strumento AI potente; serve anche sapere come orientarlo verso il risultato giusto. La mia esperienza nel prompt engineering ha permesso di costruire un sistema di istruzioni pensato per la SEO, così che ogni strumento della suite possa dare il massimo e rispondere in modo concreto ai professionisti.”

Quantum SEO adotta un modello di pagamento a consumo, dove l’utente paga solo per ciò che utilizza. Perché hai scelto questo approccio, e quali vantaggi pensi che possa offrire ai professionisti?

“Ho scelto il modello a consumo perché volevo offrire una soluzione flessibile, che si adattasse al ritmo del lavoro SEO, che spesso non è continuo. Molti consulenti e agenzie lavorano su progetti a periodi alterni, e un abbonamento fisso può risultare costoso e poco conveniente. Con Quantum SEO, ognuno può acquistare crediti e usarli quando ne ha bisogno, senza pressioni. E poi i crediti hanno validità di sei o dodici mesi, quindi non c’è la fretta di usarli subito. È un sistema pensato per dare libertà, così ognuno può organizzarsi come preferisce, pagando solo per quello che serve.”

Quantum SEO è una suite ampia e completa, che supporta l’analisi, la creazione e l’ottimizzazione dei contenuti SEO. Tuttavia, è sempre il professionista a fare la differenza nel risultato finale. Come vedi Quantum SEO in relazione all’esperienza di chi la usa?

“Quantum SEO è pensato per essere un supporto, un aiuto che rende il lavoro SEO più semplice e più efficiente, ma l’esperienza del professionista resta centrale. Gli strumenti come SEO Briefing PRO o Content Booster danno indicazioni e suggerimenti, ma è chi li usa a interpretare e applicare queste informazioni. La SEO è un mix di analisi e intuizione, quindi Quantum SEO fornisce il contesto e i dati, ma è il professionista a fare la vera differenza. L’obiettivo è dare un supporto che renda il lavoro più veloce e preciso, senza sostituire l’esperienza umana.”

Il mondo della SEO è in continua trasformazione, con nuove tecnologie e strategie che emergono di frequente. Come pensi di mantenere Quantum SEO sempre aggiornato e al passo con i cambiamenti del settore?

“Quantum SEO è una suite che si evolve costantemente. Monitoriamo le novità del settore per capire come integrare le tecnologie più innovative e rispondere alle esigenze attuali dei professionisti SEO. Stiamo già sviluppando strumenti basati su machine learning, che renderanno ancora più precisa l’analisi dell’intento di ricerca e delle keyword. Vogliamo che Quantum SEO sia un toolkit che resti sempre all’avanguardia, capace di adattarsi ai cambiamenti e di offrire strumenti moderni e performanti. L’idea è fare in modo che i nostri utenti abbiano sempre il massimo supporto per affrontare le nuove sfide della SEO.”

Per chi volesse provare Quantum SEO, è disponibile una prova gratuita di 50 crediti. Tutte le informazioni sulla suite e sull’offerta di lancio con sconto del 50% sono disponibili sul sito quantumseo.it.