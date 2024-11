Matera Film Festival 2024: otto giorni di cinema internazionale nei Sassi

La quinta edizione del Matera Film Festival, in programma dal 3 al 10 Novembre 2024, si conferma come punto di riferimento per l’innovazione cinematografica e la transmedialità. L’evento, che si svolgerà nella suggestiva cornice della “Città dei Sassi”, presenta un programma ricco di ospiti internazionali e partnership prestigiose.

Gli ospiti d’onore

Il festival sarà impreziosito dalla presenza di Atom Egoyan, figura di spicco del cinema canadese, che ricoprirà il ruolo di Presidente della giuria lungometraggi. Il regista presenterà in anteprima nazionale “Seven Veils” e sarà protagonista di una masterclass, mentre una retrospettiva dedicata includerà tre dei suoi film più significativi. Accanto a lui, Arsinée Khanjian presiederà la giuria della sezione documentari.

Le novità dell’edizione 2024

La grande novità di quest’anno è la Fall School dal titolo “Ricerca Artistica e Pratiche Audiovisuali”, realizzata in collaborazione con le Accademie di Belle Arti di Napoli, Catania e Torino. Il programma prevede tavole rotonde, proiezioni e incontri con maestri del calibro di Peter Greenaway e Saskia Boddeke.

Il programma delle sezioni

Il festival si articola in diverse sezioni tematiche:

“ Fuori Serie “: in collaborazione con Rai Fiction, celebrerà i 28 anni di “Un posto al sole” e presenterà la nuova stagione di “Vincenzo Malinconico”

“: in collaborazione con Rai Fiction, celebrerà i 28 anni di “Un posto al sole” e presenterà la nuova stagione di “Vincenzo Malinconico” “ Eroi per casa “: ospiterà Henk Rogers , co-fondatore della Tetris Company, in occasione del 40° anniversario del celebre videogioco

“: ospiterà , co-fondatore della Tetris Company, in occasione del 40° anniversario del celebre videogioco “Focus Italia“: vedrà la partecipazione di registi come Edoardo De Angelis, Francesco Costabile e Ciro De Caro

I volti del festival

La conduzione degli eventi del Matera Film Festival 2024 è affidata a professionisti di grande esperienza:

Alina Liccione sarà il volto principale del festival, guidando alcuni degli appuntamenti più significativi:

La presentazione della serie “Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso” con il cast

Il talk sulla sostenibilità ambientale con Andrea Giuliacci

La mattinata dedicata a Grisù con i più piccoli

Marina Vita condurrà momenti chiave della manifestazione:

La mattinata dedicata ai MeteoHeroes con il meteorologo Andrea Giuliacci

La cerimonia di premiazione della V Edizione del festival

Il programma giorno per giorno

Domenica 3 Novembre – L’inaugurazione

Apertura con l’Orchestra del Liceo Musicale T. Stigliani

Saluti istituzionali con l’Ambasciatrice del Canada, Elissa Goldberg

Proiezione de “Il Viaggio di Felicia” di Atom Egoyan

Celebrazione dei 28 anni di “Un posto al sole” con il cast

Proiezione del film in concorso “Junks & Dolls”

Lunedì 4 Novembre – Ambiente e tradizioni

Panel “Visioni, nuove tecnologie e ambiente”

Proiezione de “La Festa della Bruna 2024”

Anteprima di “The Bad Guy” con i registi Stasi e Fontana

Incontri con i registi dei cortometraggi in concorso

Martedì 5 Novembre – Tra futuro e tradizione

Mattinata MeteoHeroes con Andrea Giuliacci

Masterclass di Edoardo De Angelis

Anteprima di “Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso”

Panel sui videogiochi e cinema

Mercoledì 6 Novembre – Dal gaming al cinema

Incontro con Grisù e Pompieropoli

Celebrazione dei 40 anni di Tetris con Henk Rogers

Proiezioni dei cortometraggi in concorso internazionale

Giovedì 7 Novembre – Scuole e cultura

Book Trailer Film Festival con gli istituti del sud Italia

Proiezioni concorso internazionale

Panel sulle tecnologie emergenti

Proiezione di “Taxi Monamour” con il regista Ciro de Caro

Venerdì 8 Novembre – Il giorno di Egoyan

Cortometraggi fuori concorso

Proiezione di “Eroici!” con Giuseppe Marco Albano

Masterclass di Atom Egoyan

Anteprima nazionale di “Seven Veils”

Sabato 9 Novembre – Cinema italiano

Inaugurazione Fall School

Tavola rotonda sul cinema italiano

Proiezione di “Familia” con Francesco Costabile

Cerimonia di premiazione

Domenica 10 Novembre – Il gran finale

Proiezione di “Remember” di Atom Egoyan

Selezione FICE dei migliori cortometraggi

Incontro con Aurora Ruffino

Proiezione di “Più di ieri” con cast e produzione

Gli eventi speciali

Particolare attenzione è dedicata agli incontri con il pubblico più giovane:

Le mattinate con i MeteoHeroes e Andrea Giuliacci

L’evento Pompieropoli con Grisù

Il Book Trailer Film Festival con le scuole

I panel su gaming e nuove tecnologie

I numeri dell’evento

Il festival si presenta con numeri significativi:

4 location

8 giorni di programmazione

50 eventi

5 masterclass

5 anteprime nazionali

Oltre 200 ospiti

46 talk

Più di 50 ore di proiezioni

Il concorso internazionale

La selezione 2024 ha ricevuto circa 500 opere candidate, delle quali ne sono state scelte 26 (15 cortometraggi, 5 lungometraggi e 6 documentari). Le opere provengono da numerosi paesi, tra cui Georgia, Iran, Svizzera, Russia, Spagna, Libano e Repubblica Ceca.

Il simbolo del festival

Il festival mantiene come simbolo la balena ‘Giuliana’, il più grande cetaceo del Pleistocene mai scoperto, rinvenuto nel 2006 sulle sponde del Lago di San Giuliano. Il manifesto 2024, creato dal direttore creativo Silvio Giordano, celebra questo simbolo attraverso la rappresentazione delle sue ossa dorate.