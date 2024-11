“Giovedì”: Malika Ayane e Marco Guazzone insieme per un duetto che racconta l’abbandono

Un nuovo sodalizio artistico unisce le voci di Malika Ayane e Marco Guazzone in “Giovedì“, il singolo che sarà disponibile da venerdì 8 novembre su tutte le piattaforme digitali e in radio.

Il brano, firmato da Malika Ayane, Alessandra Flora, Marco Guazzone e Lara Ingrosso, esplora le sfumature delle relazioni e dell’abbandono con una profondità emotiva unica.

”Esistono canzoni emotive, canzoni che parlano di emotività e canzoni che fotografano l’emotività e questa canzone fa tute e tre le cose contemporaneamente” – spiega Malika. ”Riusciamo a guardare la stanza in cui succede questa scena, ad essere le persone che abbandonano oltre a quelle che vengono abbandonate. Riusciamo ad entrare ed uscire da ogni punto di vista senza però sentirci attaccati per lo stomaco”.

Per Guazzone, il brano rappresenta una riflessione profonda sulle relazioni: ”Mentre ci illudiamo di essere i soli padroni del nostro futuro, le relazioni finiscono inaspettatamente senza alcun preavviso e, che sia colpa nostra o meno, quando accade ne restiamo comunque attoniti e a tratti smarriti. Il tempo sprecato, le parole non dette, le ombre non dissipate, le valigie non disfate diventano scenografa anche per una riflessione sui rimpianti.”

Un progetto che celebra un’amicizia artistica decennale, come conferma Ayane: “Marco mi ha colpito da sempre, ci siamo già incontrati proprio 10 anni fa, e lo amo così follemente da andare in tour insieme”.

Il lyric video del brano porta la firma della giovane video-artist Giada Bonat, che ha realizzato un’animazione in bianco e nero utilizzando la tecnica dello stop motion, con disegni interamente realizzati a mano.

Il duo presenterà il brano durante il tour che toccherà le principali città italiane, partendo da Gallipoli il 7 novembre per concludersi a Napoli il 3 dicembre.

Marco Guazzone, classe 1988, vanta collaborazioni prestigiose nel panorama musicale internazionale, tra cui spicca la co-scrittura con Ed Sheeran del brano “Perfect Symphony” per Andrea Bocelli. Nominato ai Grammy Awards 2020, ha firmato colonne sonore per brand di lusso e serie TV, oltre a ricevere recentemente il premio “Stefano D’Orazio” per il miglior testo con il brano “Rami”.