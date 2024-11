Lino Banfi a “Ciao Maschio”: le confessioni sul set con Edwige Fenech

L’attore pugliese Lino Banfi, vera icona del cinema italiano, ha regalato al pubblico di “Ciao Maschio” un momento di sincera confessione, rivelando alcuni retroscena piccanti della sua carriera cinematografica. Nel corso dell’ottava puntata del programma condotto da Nunzia De Girolamo, in onda sabato 2 novembre su Rai 1, l’attore ha condiviso un inedito aneddoto riguardante il set condiviso con Edwige Fenech.

Le tentazioni sul set: la confessione di Banfi

Sollecitato dalla domanda diretta della conduttrice sulla difficoltà di resistere alle tentazioni quando si lavora con alcune delle donne più belle dello spettacolo, Banfi ha risposto con la sua caratteristica schiettezza: “Non è stato facile”. L’attore ha poi raccontato un episodio particolare che lo ha visto protagonista insieme a Edwige Fenech.

Il retroscena con Edwige Fenech

“Mi ricordo che ci fu una scena con Edwige Fenech”, ha raccontato Banfi, “dove avrei dovuto toccarle il seno e poi dovevo portarla a me”. Con la sua caratteristica onestà, l’attore ha ammesso di aver provato emozioni molto umane durante la scena: “In un certo modo ho sentito delle cose che tutti gli uomini sentono in quei momenti”.

Il garbo di un gentiluomo

Quello che rende particolare l’aneddoto è la reazione di Banfi, che ha saputo gestire la situazione con estrema professionalità e rispetto. “Il mio garbo è stato quello di fare una cosa: mi sono tirato dietro e ho fatto… Scusa Edwige”, ha raccontato l’attore. La risposta della Fenech non si è fatta attendere: “Lino, tu sei un gentil uomo”, una frase che, come confessa Banfi stesso, lo ha fatto “andare ancora di più fuori di testa”.

La difficoltà della recitazione intima

Banfi ha concluso la sua confessione sottolineando quanto possa essere complesso per un attore gestire scene di intimità: “Non è facile, assolutamente, resistere alle tentazioni. Non è facile toccare una certa parte di un’attrice… E non avere una reazione”. Parole che rivelano la genuinità e l’umanità di uno dei volti più amati del cinema italiano.

L’intervista completa è andata in onda nell’ottava puntata di “Ciao Maschio”, confermando ancora una volta come il programma di Nunzia De Girolamo riesca a far emergere aspetti inediti e personali dei suoi ospiti.