Linea Verde, domenica 17 novembre su Rai 1: alla scoperta dei tesori nascosti della Valle del Rubicone

Un viaggio che va oltre i confini della Romagna da cartolina, quella delle spiagge affollate e degli ombrelloni colorati. Domenica 17 novembre alle 12.20 su Rai 1, Linea Verde ci porta alla scoperta di un territorio meno noto ma incredibilmente ricco di storia, tradizioni e sapori: la Valle del Rubicone. I conduttori Livio Beshir e Peppone Calabrese, insieme a Margherita Granbassi, ci guideranno in un percorso che si snoda tra le colline di Monteleone, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone, rivelando l’anima autentica di questa terra.

Il cuore pulsante della puntata batte al ritmo di un’antica tradizione che si rinnova ogni anno: la riapertura delle fosse di stagionatura del formaggio. Peppone Calabrese ci accompagnerà in questo evento secolare che trasforma Sogliano al Rubicone in un punto di riferimento per produttori caseari provenienti da ogni angolo d’Italia. Un rito che ha inizio in agosto, quando i formaggi – siano essi di pecora, capra o mucca – vengono adagiati con cura nelle profonde fosse scavate nel terreno. Per cento giorni, questi tesori caseari riposano nel ventre della terra, assorbendo profumi e sapori che solo questo particolare processo di stagionatura sa conferire. La riapertura delle fosse, che avviene proprio in questo periodo, diventa una vera e propria celebrazione comunitaria, un momento in cui l’eccellenza gastronomica si fonde con la storia del territorio.

Ma la Romagna non è solo terra di sapori. Livio Beshir ci guiderà alla scoperta di un’altra tradizione che ha segnato profondamente l’identità di questo territorio: il liscio. Un viaggio musicale che parte dalla fine del 1800, quando Secondo Casadei, non a caso soprannominato lo “Strauss di Romagna”, diede vita a questo genere destinato a conquistare l’Italia intera. Attraverso le testimonianze di musicisti storici e ballerini professionisti, scopriremo come questa tradizione sia stata tramandata di generazione in generazione, da Raul fino a Mirko, mantenendo intatto il suo fascino e la sua capacità di far battere il cuore dei romagnoli. Il liscio si rivela così non solo come un genere musicale, ma come un vero e proprio fenomeno culturale, paragonabile per importanza e diffusione alla samba brasiliana.

La natura rigogliosa della Valle del Rubicone trova in Margherita Granbassi la sua perfetta narratrice. Il suo percorso si snoda tra boschi secolari e sentieri panoramici, seguendo il corso del celebre fiume Rubicone, le cui acque furono testimoni del famoso passaggio di Cesare e del suo “alea iacta est“. Un ambiente naturale che, nonostante le recenti sfide poste dai fenomeni alluvionali, continua a mostrare tutta la sua bellezza grazie alla tenacia e al coraggio dei romagnoli, un popolo che ha fatto della resilienza e della capacità di rialzarsi sempre la propria bandiera.

Questa puntata di Linea Verde si trasforma così in un viaggio multisensoriale attraverso un territorio che sa raccontarsi attraverso i suoi formaggi unici, le sue melodie trascinanti e i suoi paesaggi mozzafiato. Un percorso che rivela come l’entroterra romagnolo custodisca tesori spesso poco conosciuti ma capaci di raccontare, meglio di qualsiasi libro di storia, l’anima autentica di questa terra e della sua gente.