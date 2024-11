Biella protagonista di Linea verde Italia: anticipazioni sulla puntata del 16 novembre su Rai 1

Biella è il cuore pulsante della nuova puntata di “Linea Verde Italia”, il celebre programma condotto da Elisa Isoardi e Monica Caradonna, in onda sabato 16 novembre alle 12.30 su Rai 1. Un viaggio affascinante tra cultura, tradizione e innovazione, alla scoperta di una città che unisce il fascino storico alla sostenibilità del futuro.

Biella: una città plasmata dall’acqua e dalla storia

La puntata accenderà i riflettori su un territorio unico, dove l’elemento naturale dell’acqua ha giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo economico e culturale. Biella, riconosciuta come Città Creativa Unesco, si distingue per il suo distretto tessile, uno dei più importanti al mondo. Qui, la lavorazione della lana ha scritto pagine di storia grazie ai numerosi lanifici storici, alcuni dei quali ancora in attività.

Questi centri produttivi si stanno evolvendo verso una dimensione più sostenibile, integrando tecnologie innovative e rispettando l’ambiente. Accanto alle industrie attive, il panorama di Biella è arricchito da siti industriali dismessi, percorsi del lavoro e ciminiere che testimoniano il passato glorioso della città.

Un viaggio tra arte, storia e sostenibilità

La puntata di Linea Verde Italia, realizzata in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, offrirà un viaggio alla scoperta di:

La “Cattedrale” di Biella : luogo di grande valore storico, conserva un affresco raffigurante il Cristo della Domenica, una rappresentazione artistica unica.

: luogo di grande valore storico, conserva un affresco raffigurante il Cristo della Domenica, una rappresentazione artistica unica. L’arte di Michelangelo Pistoletto: il celebre artista biellese presenterà il suo contenitore di opere d’arte contemporanea. Con la sua genialità, Pistoletto ha saputo intrecciare il passato storico di Biella con le tendenze più innovative dell’arte moderna.

Un quartiere medievale e il simbolo di Biella

Le conduttrici partiranno dal quartiere medievale del Piazzo, uno degli angoli più affascinanti della città, caratterizzato da una vista mozzafiato sulla valle. In questa zona, dal 1885 è attiva la funicolare panoramica, simbolo di Biella e mezzo di trasporto che permette di rivivere un’esperienza senza tempo.

La sostenibilità al centro: il teleriscaldamento

Un altro punto chiave della puntata sarà il tema della sostenibilità. Le telecamere di Linea Verde Italia mostreranno il funzionamento del teleriscaldamento, una tecnologia che utilizza il cippato di legna vergine come combustibile. Questo sistema rappresenta una soluzione innovativa e rispettosa dell’ambiente, in linea con i valori di una città che guarda al futuro.

Tra fede e natura: il Santuario di Oropa e l’Oasi Zegna

Il viaggio proseguirà al Santuario di Oropa, dichiarato Patrimonio dell’Umanità Unesco, dove verrà raccontata la storia del prodigio della Madonna Nera, venerata ogni anno dal 1720.

L’ultima tappa sarà l’Oasi Zegna, un paradiso naturale nato nel 1929 grazie a un uomo visionario che ha piantato oltre 500.000 alberi tra conifere, rododendri e ortensie. Un esempio straordinario di come la mano dell’uomo possa armonizzarsi con la natura per creare un ambiente unico.