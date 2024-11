Un viaggio nella Cagliari sostenibile: Linea Verde Italia svela i tesori naturali sabato 9 novembre su Rai 1

La capitale sarda protagonista della sostenibilità

In un momento storico in cui la salvaguardia del pianeta è diventata una priorità assoluta, “Linea Verde Italia” sceglie Cagliari come testimone d’eccellenza di un futuro possibile. Il programma, nato dalla collaborazione tra Rai-Intrattenimento Day Time e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, vedrà Elisa Isoardi e Monica Caradonna esplorare sabato 9 novembre alle 12.30 su Rai 1 una città che ha fatto della sostenibilità la sua bandiera.

Un ecosistema unico nel cuore della città

Cagliari custodisce un primato straordinario che la rende unica nel panorama europeo: due maestosi stagni incastonati nel tessuto urbano. Il viaggio inizia proprio dal Parco Naturale del Molentargius, un’oasi di biodiversità che rappresenta un esempio perfetto di come natura e città possano coesistere in armonia. Queste zone umide, protette dalla Convenzione di Ramsar, non sono semplici specchi d’acqua, ma veri e propri laboratori naturali dove l’ecologia trova la sua massima espressione.

Guardiani della natura

La tutela di questo patrimonio naturale richiede un impegno costante e coordinato. All’aeroporto di Elmas, un’alleanza virtuosa tra Agenzia delle dogane, Polizia di Frontiera e Guardia di finanza combatte quotidianamente una battaglia silenziosa ma fondamentale. Il loro obiettivo è preservare l’integrità delle coste sarde, impedendo che sabbia, conchiglie e ciottoli vengano trafugati come souvenir, una pratica apparentemente innocua ma devastante per l’ecosistema.

La ricerca al servizio dell’ambiente

L’Università di Cagliari emerge come un faro di innovazione e sostenibilità. Nei suoi laboratori, ricercatori appassionati stanno scrivendo il futuro della green economy. Dai biopolimeri ricavati dagli scarti dell’aloe al recupero di metalli preziosi dalle vecchie aree minerarie, fino alla trasformazione creativa degli scarti delle cave di Orosei: ogni progetto racconta una storia di rinascita e di economia circolare.

Particolarmente affascinante è il progetto della Banca del Germoplasma, un’iniziativa visionaria che guarda al futuro preservando il passato. Questo archivio vivente custodisce non solo i semi delle piante autoctone e delle varietà coltivate, ma anche preziosi testimoni della storia archeologica della Sardegna, creando un ponte tra passato e futuro della biodiversità.

Un mare di opportunità

Il viaggio prosegue verso l’Area Marina protetta di Capo Carbonara, dove la ricchezza della vita marina si fonde con la vegetazione costiera in un abbraccio naturale che toglie il fiato. Qui, la protezione dell’ambiente marino dimostra come la conservazione della natura possa andare di pari passo con uno sviluppo turistico consapevole e sostenibile.

Il Medfest rappresenta il culmine di questa visione integrata, un evento che trasforma Cagliari in un crocevia mediterraneo dove turismo, ambiente e artigianato si fondono in un dialogo costruttivo tra le culture che si affacciano su questo mare millenario.

La puntata si conclude con uno sguardo alla gastronomia locale, dove la tradizione culinaria sarda si reinventa in chiave contemporanea, diventando strumento di innovazione e riqualificazione sociale. Una dimostrazione tangibile di come il rispetto per le radici possa sposarsi con la spinta verso il futuro.