Linea Verde Bike in Sicilia: il 16 novembre su Rai 1 Federico Quaranta e Giulia Capocchi alla scoperta dell’Etna in bicicletta

Una nuova avventura su due ruote attende i telespettatori di Rai 1 con “Linea Verde Bike“. Sabato 16 novembre alle 12.00, Federico Quaranta e Giulia Capocchi guideranno il pubblico in un affascinante viaggio attraverso la Sicilia orientale, esplorando la costa jonica e le maestose pendici dell’Etna.

Il percorso si snoda in uno dei territori più suggestivi dell’isola, dove l’imponente presenza del vulcano, affettuosamente chiamato “‘a muntagna” dai catanesi, ha plasmato nei millenni non solo il paesaggio, ma anche la vita delle comunità locali. L’influenza dell’Etna si riflette in ogni aspetto del territorio: dall’economia all’agricoltura, dall’architettura alle tradizioni quotidiane.

Un focus particolare della puntata sarà dedicato all’eccellenza vitivinicola della zona, un settore che negli ultimi anni ha conquistato un posto di prestigio nel panorama enologico nazionale. Le peculiari caratteristiche del terreno vulcanico, unite a tecniche di vinificazione che coniugano tradizione e innovazione, hanno dato vita a vini di straordinaria qualità e unicità.

Ma il viaggio non si limita all’enogastronomia. I conduttori scopriranno anche una toccante iniziativa di solidarietà basata sulla clownterapia, un’attività di volontariato che porta sorrisi e conforto in strutture pubbliche e private, dove si trovano persone che affrontano situazioni di disagio fisico o psichico.

Il programma, ideato da Ludovica Casellati e Giuseppe Bosin, scritto con Massimo Di Venuto e diretto da Gian Marco Mori, continua così la sua missione di raccontare l’Italia attraverso la prospettiva unica che solo la bicicletta può offrire, combinando sport, cultura, tradizione e solidarietà.