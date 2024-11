La magia del Veneto in bicicletta: Linea Verde Bike torna su Rai 1 sabato 9 novembre con la Treviso-Ostiglia

Un nuovo viaggio nel cuore del Veneto

“Siamo pronti alla vita!” – Con questo entusiasmante motto, Federico Quaranta e Giulia Capocchi tornano a pedalare sugli schermi di Rai 1. L’appuntamento con “Linea Verde Bike” è fissato per sabato 9 novembre alle 12, quando i due conduttori ci guideranno alla scoperta di uno dei territori più affascinanti del Veneto: la provincia di Treviso, un mosaico di storia, natura e tradizioni che si svela pedalata dopo pedalata.

La regina delle ciclabili: la Treviso-Ostiglia

Il cuore pulsante di questa nuova avventura è la Treviso-Ostiglia, un’infrastruttura cicloturistica che rappresenta un autentico gioiello della rete nazionale. Questo percorso, ancora in fase di completamento ma già perfettamente fruibile, si distingue per la sua accessibilità e per la straordinaria varietà di paesaggi che attraversa. La ciclabile si snoda attraverso il territorio come un filo d’argento, collegando luoghi di straordinaria bellezza e permettendo ai cicloturisti di ogni livello di esperienza di immergersi nelle meraviglie del trevigiano.

Un territorio che racconta storie

La provincia di Treviso si rivela agli occhi dei visitatori come uno scrigno ricco di sorprese. Le telecamere di Linea Verde Bike cattureranno le infinite sfumature di un territorio dove la storia si intreccia con la natura in un abbraccio secolare. I telespettatori potranno ammirare panorami mozzafiato, scoprire angoli nascosti e lasciarsi conquistare dalla ricchezza del patrimonio naturalistico che caratterizza questa zona del Veneto.

L’agricoltura sostenibile e il valore dell’inclusione

La puntata non si limiterà a mostrare le bellezze paesaggistiche, ma approfondirà anche temi di grande attualità e rilevanza sociale. Un focus particolare sarà dedicato all’agricoltura sostenibile, con l’esplorazione delle pratiche virtuose adottate dagli agricoltori locali nella gestione del territorio. Questi custodi della terra dimostrano quotidianamente come sia possibile coniugare tradizione e innovazione nel rispetto dell’ambiente.

La solidarietà in primo piano

Un aspetto particolarmente toccante della puntata sarà l’incontro con le realtà locali che hanno fatto dell’inclusione sociale la loro missione. Il programma racconterà storie di progetti e iniziative che favoriscono l’integrazione di persone con disabilità, dimostrando come lo sport e l’attività all’aria aperta possano essere potenti strumenti di inclusione e crescita personale.

La squadra dietro le quinte

Il successo di Linea Verde Bike è frutto del lavoro di un team affiatato e competente. Il programma, ideato da Ludovica Casellati e Giuseppe Bosin, si avvale della preziosa collaborazione di Massimo Di Venuto per la scrittura e della sapiente regia di Gian Marco Mori. Insieme, hanno dato vita a un format che sa coniugare intrattenimento, cultura e sensibilizzazione sociale.