Linea Verde: un viaggio tra i tesori nascosti dell’Alta Valle del Metauro il 10 novembre su Rai1

L’incanto del Rinascimento si fonde con i sapori della terra nella nuova puntata di “Linea Verde“, in onda domenica 10 novembre alle 12.20 su Rai1. Peppone Calabrese, Livio Beshir e Margherita Granbassi ci guidano in un viaggio attraverso l’Alta Valle del Metauro, dove ogni pietra racconta una storia e ogni sapore custodisce una tradizione.

Un territorio tra arte e sapori

Il viaggio inizia dalle antiche pietre di Sant’Angelo in Vado, borgo medievale che conserva nel suo DNA le tracce dell’antica città romana di Tifernum Mataurense. Qui, Peppone si trasforma in cercatore del prezioso tartufo bianco, il diamante gastronomico che ha reso celebre questa terra. La sua ricerca diventa un’occasione per scoprire i segreti di una cucina che trasforma questo tesoro sotterraneo in piatti di straordinaria raffinatezza.

Il percorso si snoda poi verso Sassocorvaro, dove una giovane allevatrice mantiene viva una tradizione familiare preziosa: l’allevamento di pecore sarde e la produzione di formaggi che raccontano di saperi antichi tramandati di generazione in generazione. A Urbania, invece, una famiglia custodisce un microcosmo fatto di animali, coltivazioni e creazioni culinarie, un esempio vivente di come tradizione e sostenibilità possano convivere armoniosamente.

Nel cuore del Rinascimento

Livio Beshir ci conduce in un affascinante viaggio nel tempo, sulle tracce dei grandi maestri del Rinascimento. I panorami che ispirarono Piero della Francesca si aprono davanti ai nostri occhi, mentre nei vicoli di Urbino scopriamo una storia dimenticata: quella del guado, una pianta tintoria che una donna appassionata sta riportando alla luce, recuperando antiche tecniche di tintura.

Il maestoso Palazzo Ducale di Urbino rivela il suo gioiello più prezioso: lo studiolo di Federico da Montefeltro, un capolavoro che incanta ancora oggi con la sua bellezza senza tempo. E nella casa natale del “Divin pittore” Raffaello Sanzio, i sapori del Rinascimento rivivono in un’esperienza gastronomica che unisce arte e cucina.

La natura selvaggia

Margherita Granbassi ci porta alla scoperta degli aspetti più selvaggi di questo territorio. La Foresta delle Cesane svela i suoi segreti, mentre a Fossombrone le misteriose Marmitte dei Giganti raccontano storie antiche quanto il tempo, scolpite nella roccia dall’instancabile lavoro dell’acqua.

Il viaggio si conclude nella piazza di Sant’Angelo in Vado, dove i tre conduttori si ritrovano per celebrare la tradizione gastronomica locale. Qui, il tartufo bianco regna sovrano, protagonista di piatti che sono vere opere d’arte culinaria, testimonianza di una tradizione che continua a vivere e rinnovarsi.

Una puntata che è molto più di un semplice viaggio: è un racconto corale dove arte, storia, natura e gastronomia si intrecciano in un’armonia perfetta, ricordandoci la straordinaria ricchezza del nostro patrimonio culturale.