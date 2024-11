Lifestyleblog.it, sotto la direzione di Bruno Bellini, svela i vincitori dei Lifestyle Awards 2024, il prestigioso riconoscimento che celebra le eccellenze del panorama mediatico e culturale italiano. La giuria, composta da autori e collaboratori della testata, ha selezionato personalità e brand che hanno lasciato un’impronta significativa nell’ultimo anno.

Le eccellenze della tv italiana

Il rinnovamento dell’informazione

Lifestyleblog.it celebra i migliori talenti italiani: ecco i vincitori dei Lifestyle Awards 2024

Monica Setta si distingue con due programmi di successo su Rai2: “Generazione Z“, dove affronta con sensibilità le tematiche legate al mondo dei giovani, e “Storie di Donne al Bivio“, format che racconta con delicatezza e profondità le sfide e i successi delle donne contemporanee. La sua capacità di trattare temi complessi con un linguaggio accessibile e coinvolgente l’ha resa un punto di riferimento per il pubblico.

L’innovazione nell’intrattenimento

“Love Game, il gioco dell’amore” su Rai2 si aggiudica il premio come Miglior Format di Entertainment Estivo. Gli ideatori Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci e Sacha Lunatici hanno saputo creare un programma che ha rivoluzionato il genere dating show, mixando romanticismo e leggerezza in una formula innovativa che ha conquistato il pubblico giovane.

Il “Gialappashow” su TV8 viene premiato per aver rinnovato la comicità televisiva, portando una ventata di freschezza nel panorama dell’intrattenimento italiano con il suo stile unico e irriverente.

Informazione e territorio

Monica Caradonna ed Elisa Isoardi brillano con “Linea Verde Italia” su Rai1, valorizzando le eccellenze enogastronomiche locali e le tradizioni italiane.

Mary De Gennaro e Antonio Procacci vengono premiati per “Mattino Norba“, il morning show che ha rivoluzionato l’informazione mattutina nel Sud Italia. Il programma si è distinto per la capacità di mixare attualità, cronaca e intrattenimento, diventando un punto di riferimento per il pubblico pugliese e non solo.

A Fabio Fazio viene riconosciuto per il successo di “Che tempo che fa” su Nove, confermandosi maestro del talk show televisivo capace di mantenere l’innovazione nel panorama televisivo italiano con un programma che resta sempre di alto gradimento e con ospiti di eccezione.

L’innovazione digitale

Un riconoscimento speciale va a Rai Contenuti Digitali e Transmediali / RaiPlay per aver rivoluzionato il modo di fruire dei contenuti televisivi. La piattaforma digitale della Rai si è distinta per la sua capacità di innovare l’offerta del servizio pubblico, creando un ponte tra la televisione tradizionale e le nuove modalità di consumo dei media. Attraverso contenuti originali, archivi storici digitalizzati e una user experience all’avanguardia, RaiPlay ha dimostrato come il servizio pubblico possa evolversi mantenendo la sua missione di qualità e universalità, raggiungendo anche le fasce di pubblico più giovani e tecnologicamente evolute

Cinema: l’eccellenza italiana nel mondo

Il Lifestyle Award 2024 premia Paola Cortellesi per il suo straordinario debutto alla regia con “C’è ancora domani“, film che ha infranto ogni record al botteghino, conquistato sei David di Donatello e riacceso con forza il dibattito sulla parità di genere, dimostrando come il cinema possa essere potente strumento di riflessione sociale.

Accanto a lei, il premio celebra Pierfrancesco Favino, protagonista di un 2024 eccezionale con quattro prestigiose produzioni internazionali tra cui “Il conte di Montecristo” e “Maria” di Pablo Larraín. Pluripremiato con tre David di Donatello, cinque Nastri d’Argento e una Coppa Volpi, l’attore ha recentemente brillato anche in “Comandante” e “Adagio” di Stefano Sollima, confermandosi ambasciatore del cinema italiano nel mondo.

Musica e radio: voci che fanno la storia

Il trionfo di Angelina Mango

Un anno straordinario per Angelina Mango, coronato dalla vittoria al Festival di Sanremo 2024 con “La noia”, brano che ha conquistato pubblico e critica, portandola a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest.

Le voci della radio

Savino Zaba viene premiato per il suo contributo a Radio 1 e per il libro “Cent’anni di compagnia“, un’opera che celebra il centenario della radio italiana attraverso storie, aneddoti e ricordi di chi ha fatto la storia del mezzo radiofonico.

Rosaria Rollo riceve il riconoscimento per la sua straordinaria ascesa a Radio Norba, dove è diventata una delle voci più amate e riconoscibili del Sud Italia. La sua capacità di creare un legame speciale con gli ascoltatori e la sua professionalità l’hanno resa un vero pilastro dell’emittente pugliese, contribuendo in modo significativo al successo della radio.

Battiti Live si aggiudica il riconoscimento come miglior evento musicale televisivo, aggiudicandosi il titolo di programma dell’estate più visto in tv sia sulle emittenti del Gruppo Norba che su Canale 5.

Innovazione e lifestyle: uno sguardo al futuro

Tecnologia e turismo in primo piano

Il settore lifestyle vede protagonista dal general manager Andrea Sabato, che ha guidato Talea Collection e l’eccellenza delle sue strutture luxury in Puglia tra cui La Peschiera, Il Melograno a Monopoli e Cala Ponte a Polignano a Mare.

Oppo viene riconosciuta per l’innovazione tecnologica, mentre Nissan si distingue nel settore automotive.

La cultura della parola

Il Lifestyle Award 2024 celebra Angelo Mellone, direttore del day time Rai, per il romanzo “Prima che ti svegli“. Un’opera che, distaccandosi dalla sua attività di giornalista e dirigente televisivo, esplora con raffinata sensibilità la complessità dei rapporti umani attraverso una storia che si consuma nell’arco di un’ultima notte, dove ogni parola, gesto e silenzio raccontano le verità nascoste di un legame al suo epilogo.

Impegno sociale e comunicazione

Il Lifestyle Award 2024 premia Luca Abete per “#NonCiFermaNessuno“, la campagna sociale che dal 2014 sta rivoluzionando il dialogo con le giovani generazioni. Un riconoscimento che celebra un progetto innovativo capace di trasformare il concetto di motivazione, dove le difficoltà diventano opportunità di crescita e gli insuccessi preziosi strumenti di apprendimento. Attraverso un dialogo autentico con gli studenti universitari italiani, Abete ha creato un format unico che ha ridefinito il significato del successo nella comunicazione sociale.

“I Lifestyle Awards rappresentano un momento di riflessione sull’eccellenza italiana nei media e nell’intrattenimento“, afferma Bruno Bellini. “La scelta di consegnare personalmente i premi ci permette di creare momenti di vera condivisione con i premiati, raccontando le loro storie in modo più autentico e diretto“.

Il premio conferma così il suo ruolo nel riconoscere e valorizzare i talenti che stanno plasmando il futuro del panorama mediatico e culturale italiano, premiando l’innovazione e la qualità in ogni settore.