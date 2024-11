Il sabato del Lecce si chiude con un terremoto in panchina. Dopo il pareggio casalingo per 1-1 contro l’Empoli, la dirigenza giallorossa ha deciso di voltare pagina, comunicando l’esonero di Luca Gotti e affidando la squadra a Marco Giampaolo, chiamato a guidare i salentini verso una salvezza che si fa sempre più complicata.

Una decisione maturata nel tempo

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il pareggio interno contro l’Empoli, una partita che ha messo in luce ancora una volta tutte le difficoltà di una squadra che fatica tremendamente a trovare la via del gol. I numeri sono impietosi: appena 5 reti segnate in 12 partite, il peggior attacco dell’intero campionato. Un dato che stride con i 21 gol subiti, a certificare un momento di difficoltà generalizzata che ha portato i giallorossi al terzultimo posto in classifica.

La posizione di Gotti era già in bilico da diverse settimane, con la squadra che ha racimolato la miseria di 9 punti in 12 giornate. Un bottino troppo magro per una piazza ambiziosa come quella salentina, che si ritrova ora a guardare con preoccupazione la classifica: un solo punto di vantaggio su Monza e Venezia, che devono ancora scendere in campo in questo turno.

Il saluto della società

Il club ha voluto comunque ringraziare Gotti per il lavoro svolto con un comunicato che ne sottolinea la professionalità: “L’U.S. Lecce comunica di aver sollevato, in data odierna, dall’incarico di tecnico della Prima Squadra il Sig. Luca Gotti. A mister Gotti il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando le migliori fortune“. Parole che testimoniano come la separazione sia avvenuta nel massimo rispetto reciproco, ma che non potevano nascondere una decisione ormai inevitabile.

La scommessa Giampaolo

Il presidente Sticchi Damiani non ha voluto perdere tempo e ha immediatamente individuato in Marco Giampaolo il profilo ideale per risollevare le sorti della squadra. Una scelta che punta sull’esperienza e sulla capacità di organizzazione tattica di un allenatore che ha scritto pagine importanti della sua carriera su diverse panchine di Serie A.

Il tecnico di Giulianova, classe 1967, torna così in pista dopo l’ultima esperienza alla Sampdoria, conclusasi nell’ottobre 2022. Un anno e un mese di inattività che Giampaolo ha utilizzato per ricaricare le batterie e studiare nuove soluzioni tattiche, in attesa dell’occasione giusta per rimettersi in gioco. Il Lecce rappresenta per lui una sfida stimolante: una piazza passionale, una squadra da ricostruire mentalmente e tatticamente, un obiettivo salvezza da raggiungere a tutti i costi.

Una carriera di alti e bassi

Il curriculum di Giampaolo racconta di esperienze significative nel massimo campionato: dalla crescita dell’Empoli alla grande occasione al Milan, passando per l’esperienza al Torino e le due gestioni alla Sampdoria. Un percorso fatto di alti e bassi, ma che ha sempre evidenziato la capacità del tecnico di dare un’identità precisa alle sue squadre, basata su un calcio propositivo e su un’organizzazione tattica minuziosa.

La missione salvezza

Ora Giampaolo è chiamato a quello che probabilmente rappresenta uno degli incarichi più complessi della sua carriera: risollevare una squadra che ha smarrito certezze e gol, in un campionato che non permette passi falsi. La sua prima missione sarà quella di sbloccare un attacco che segna con il contagocce, cercando di mantenere quella solidità difensiva che, nonostante tutto, ha permesso al Lecce di restare agganciato alla zona salvezza.

Il tempo stringe e i punti pesano sempre di più. La società ha deciso di cambiare ora per dare una scossa all’ambiente e per permettere al nuovo tecnico di avere il tempo necessario per trasmettere le proprie idee alla squadra. La salvezza del Lecce passa ora dalle mani di Marco Giampaolo, chiamato a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera e della storia giallorossa.

