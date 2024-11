Lecce-Empoli, sfida salvezza al Via del Mare: i salentini cercano il bis casalingo

La dodicesima giornata di Serie A si apre con un delicato confronto al Via del Mare, dove il Lecce ospita l’Empoli in una sfida che potrebbe risultare cruciale per gli equilibri della zona salvezza. Il match, in programma venerdì 8 novembre alle 20:45, mette di fronte due squadre con obiettivi simili ma momenti di forma decisamente diversi.

Lo stato di forma delle squadre

I padroni di casa guidati da Luca Gotti stanno attraversando una fase particolarmente complessa della loro stagione, specialmente in fase realizzativa. Il dato che più preoccupa l’ambiente salentino è quello relativo alla produzione offensiva: solo 4 reti nelle ultime 14 partite di campionato, con ben 11 gare in cui i giallorossi non sono riusciti a trovare la via del gol. Un digiuno preoccupante che si accompagna a una media di 1.7 reti subite a partita nello stesso periodo, per una differenza reti di -20 che rappresenta la peggiore del campionato in questo arco temporale.

L’Empoli, d’altro canto, si presenta a questa sfida con numeri difensivi da big del campionato. I toscani hanno subito solamente 9 reti nelle prime 11 giornate, eguagliando il loro record storico della stagione 2006/07, quella del miglior piazzamento di sempre in Serie A (settimo posto). Un dato che li pone in elite compagnia: solo Juventus (8) e Napoli (7) hanno fatto meglio dei 5 clean sheet conquistati dalla formazione toscana.

I precedenti e le statistiche

La storia recente tra le due squadre sorride leggermente all’Empoli, ma il fattore campo potrebbe fare la differenza. Nei 10 confronti totali in Serie A, si registra un perfetto equilibrio con 2 vittorie per parte e 4 pareggi. Tuttavia, il Lecce vanta un ottimo rendimento casalingo contro i toscani, essendo rimasto imbattuto in 4 delle 5 sfide disputate al Via del Mare (2 vittorie e 2 pareggi).

La svolta casalinga

Proprio il fattore campo potrebbe rappresentare la chiave di volta per i salentini. Dopo il recente successo contro l’Hellas Verona, il Lecce ha l’opportunità di inanellare due vittorie consecutive davanti al proprio pubblico, impresa che non riesce dalla gestione D’Aversa tra agosto e settembre 2023. Un dato interessante emerge dal confronto tra gli allenatori: Gotti ha fin qui mantenuto una media di un punto esatto a partita nelle sue 21 gare alla guida del Lecce, leggermente superiore allo 0.89 registrato da D’Aversa nelle sue 28 partite sulla panchina salentina.

I protagonisti attesi

La sfida nella sfida

Uno dei protagonisti più attesi è sicuramente Lameck Banda, il cui ultimo gol in Serie A è arrivato proprio contro l’Empoli, al Castellani, l’11 dicembre 2023. L’esterno zambiano vede nei toscani la sua vittima preferita, essendo l’unica squadra contro cui vanta sia un gol che un assist nel massimo campionato.

Sul fronte opposto, i riflettori sono puntati su Mattia Viti, autentica rivelazione di questo inizio di stagione. Il difensore classe 2002 guida la classifica dei contrasti vinti in campionato (21) e si sta imponendo come leader della retroguardia toscana con 59 duelli vinti e 19 intercetti, quest’ultimo dato condiviso con il compagno Ardian Ismajli.

Le chiavi tattiche del match

L’Empoli si presenta a questa sfida con un’invidiabile solidità esterna: nelle ultime sei trasferte ha raccolto tre vittorie e due pareggi, andando sempre a segno. Un rendimento che mette in guardia il Lecce, chiamato a trovare il giusto equilibrio tra la necessità di fare risultato e l’esigenza di non scoprirsi troppo contro una squadra che ha dimostrato di saper colpire in ripartenza.

Le prospettive

La partita si preannuncia come un delicato equilibrio tra la fame di punti dei salentini e la solidità difensiva degli ospiti. Il Lecce cercherà di sfruttare il fattore campo e l’entusiasmo derivante dall’ultimo successo casalingo, mentre l’Empoli punterà a confermare il suo ottimo momento difensivo per proseguire la striscia positiva in trasferta.

