Un punto a testa al Via del Mare, dove il Lecce agguanta il pareggio nel finale contro un Empoli che ha dominato per un’ora. I toscani, in vantaggio con Pellegri, sfiorano più volte il raddoppio ma vengono ripresi da Pierotti, prima di un finale infuocato con due traverse dei padroni di casa.

Le scelte iniziali

La serata del Lecce inizia in salita con l’infortunio di Banda dopo pochi minuti, costringendo Gotti a inserire Pierotti. Una mossa che si rivelerà decisiva nel finale, ma che inizialmente complica i piani dei salentini.

Primo tempo: Empoli cinico

Il vantaggio toscano

L’Empoli fa valere la sua solidità difensiva e colpisce nel momento giusto. La rete del vantaggio porta la firma di Pellegri, bravo a sfruttare un’indecisione della difesa giallorossa: né Rafia né Gaspar riescono a intervenire e Falcone può solo guardare il pallone insaccarsi.

Ripresa: il Lecce cresce alla distanza

La chance del raddoppio

Gli ospiti sfiorano il colpo del ko con Cacace, già protagonista nell’azione del vantaggio: il suo diagonale si stampa sul palo grazie a un intervento provvidenziale di Falcone. Colombo spreca poi l’occasione per chiudere il match.

La reazione salentina

La svolta arriva con gli ingressi di Sansone e Coulibaly. L’ex Bologna rivitalizza la manovra offensiva dei padroni di casa, creando scompiglio nella retroguardia empolese. Il pareggio arriva al 77′: pennellata di Gallo e perfetto colpo di testa di Pierotti per l’1-1.

Finale al cardiopalma

Il Lecce sfiora per due volte la vittoria nel finale:

Sansone centra la traversa con un tiro a giro

centra la traversa con un tiro a giro Krstovic, dopo una serata difficile, colpisce il secondo legno con una spettacolare rovesciata

La solidità dell’Empoli

La difesa toscana, guidata da un monumentale Ismajli, conferma di essere tra le migliori del campionato. Goglichidze e Viti completano un reparto che ha concesso pochissimo fino al forcing finale dei padroni di casa.

Le chiavi tattiche

L’ Empoli ha gestito il vantaggio con grande maturità per un’ora

ha gestito il vantaggio con grande maturità per un’ora Il Lecce ha trovato maggiore pericolosità con l’ingresso di Sansone

ha trovato maggiore pericolosità con l’ingresso di Krstovic ha faticato per larghi tratti, trovando sette occasioni ma centrando lo specchio solo una volta

Il bilancio

Il pareggio permette al Lecce di abbandonare momentaneamente l’ultimo posto in classifica, mentre l’Empoli aggiunge un altro punto importante per la salvezza. Il risultato finale rispecchia l’andamento di una partita che ha visto i toscani dominare per un’ora prima di subire il ritorno dei padroni di casa.

