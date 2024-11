Le nuove uscite del 15 novembre: da Elisa a Brunori Sas, tutte le release del New Music Friday

Il New Music Friday di venerdì 15 novembre 2024 si presenta ricco di novità interessanti nel panorama musicale italiano e internazionale. Una giornata particolarmente significativa che vede il ritorno di artisti di primo piano della musica italiana come Elisa con “Dillo solo al buio” e Brunori Sas con “Il morso di Tyson“, insieme a numerose altre pubblicazioni che promettono di arricchire il panorama musicale autunnale.

Pinguini Tattici Nucleari

Tra i ritorni più attesi spicca quello dei Pinguini Tattici Nucleari che pubblicano “Islanda“, nuovo singolo che arriva dopo il loro straordinario successo negli stadi. La band bergamasca continua il suo percorso di crescita artistica, confermandosi tra le realtà più interessanti del pop italiano contemporaneo.

Non passa inosservata l’uscita di Myss Keta con “Nevrotika“, un brano che promette di far parlare di sé, mentre Gianni Morandi torna sulle scene con “L’attrazione“, dimostrando ancora una volta la sua inesauribile vena artistica.

Particolarmente interessante la collaborazione tra Rettore e Beatrice Quinta in “Thelma e Louise“, un incontro generazionale che promette scintille, unendo l’esperienza di un’icona della musica italiana con una delle voci più interessanti della nuova scena.

Dal mondo di Amici 24 arrivano diverse novità, con ben otto artisti che pubblicano i loro nuovi singoli, tra cui Chiamamifaro con “Perchè” e Diego Lazzari con “Il cielo è viola“, confermando il talent show come fucina di nuovi talenti.

Ecco l’elenco completo delle uscite del 15 novembre:

Alexia – “ I feel feelings ” (Garbo Dischi)

– “ ” (Garbo Dischi) Briga – “ Vieni con me ” (Ninho De Rua)

– “ ” (Ninho De Rua) Brunori Sas – “ Il morso di Tyson ” (Island)

– “ ” (Island) Cara – “ Fulmini ” (RayDada)

– “ ” (RayDada) Chiamamifaro – “ Perchè ” (Fascino Pgt)

– “ ” (Fascino Pgt) Ciao sono Vale – “ Una nuvola mi copre ” (Honiro Label)

– “ ” (Honiro Label) Cristiano Malgioglio – “ Rosa tormento ” (Warner Music)

– “ ” (Warner Music) Diego Lazzari – “ Il cielo è viola ” (Fascino Pgt)

– “ ” (Fascino Pgt) Diss Gacha – “ Gacha ” (Sony Music)

– “ ” (Sony Music) Elisa – “ Dillo solo al buio ” (Universal Music)

– “ ” (Universal Music) Erica Mou – “ Mani d’ortica ” (MareMadre)

– “ ” (MareMadre) Gianni Morandi – “ L’attrazione ” (Sony Music)

– “ ” (Sony Music) Giordana Angi – “ Piano piano ” (Warner Music)

– “ ” (Warner Music) Gwen Stefani – “ Swallow My Tears ” (Universal Music)

– “ ” (Universal Music) Icy Subzero – “ Vergine Maria ” (Sony Music)

– “ ” (Sony Music) Ilan – “ Mezzocielo ” (Fascino Pgt)

– “ ” (Fascino Pgt) Luk3 – “ Parigi in motorino ” (Fascino Pgt)

– “ ” (Fascino Pgt) Myss Keta – “ Nevrotika ” (Island)

– “ ” (Island) Nicola Siciliano + Ava – “ Nuvole ” (Sony Music)

+ – “ ” (Sony Music) Nicolò Filippucci – “ Non mi dimenticherò ” (Fascino Pgt)

– “ ” (Fascino Pgt) Pinguini Tattici Nucleari – “ Islanda ” (Sony Music)

– “ ” (Sony Music) Rettore + Beatrice Quinta – “ Thelma e Louise ” (Warner Music)

+ – “ ” (Warner Music) Rovere – “ Chissenefrega ” (Nigiri)

– “ ” (Nigiri) Senza_Cri – “ Madrid ” (Fascino Pgt)

– “ ” (Fascino Pgt) Sofia Sole – “ Carillon ” (Warner Music Italy)

– “ ” (Warner Music Italy) The Script – “ Home Is Where The Hurt Is ” (BMG)

– “ ” (BMG) Tiromancino – “ Il cielo ” (Universal Music)

– “ ” (Universal Music) trigNO – “ A un passo da me ” (Fascino Pgt)

– “ ” (Fascino Pgt) Vasco Brandi – “ Ascoltare gli alberi ” (Carosello Records)

– “ ” (Carosello Records) Vybes – “Standard” (Fascino Pgt)

Questa settimana si caratterizza per un’interessante varietà di generi e stili, che spazia dal pop più mainstream all’indie, passando per sonorità urban e alternative. La presenza di artisti internazionali come Gwen Stefani e The Script arricchisce ulteriormente il panorama delle nuove uscite, promettendo una settimana musicale particolarmente stimolante per gli appassionati di ogni genere.

Le piattaforme di streaming si preparano dunque a un weekend di intenso ascolto, con release che potrebbero definire le tendenze musicali delle prossime settimane, confermando ancora una volta il venerdì come giorno di riferimento per le novità discografiche.