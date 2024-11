Le migliori app per giocare: una classifica aggiornata

Il mondo delle app per giocare è in continua evoluzione, con nuovi titoli che arricchiscono costantemente i nostri dispositivi. Il mercato del gaming via mobile è in costante crescita ed i numeri certificano ormai come sia lo smartphone il mezzo preferito per approcciarsi al mondo dei giochi. Se i cultori del videogioco in senso classico continuano a preferire le console più tradizionali, è presto comprensibile come il telefono sia senza dubbio lo strumento che più si presta per giocare in ogni luogo e in ogni momento della giornata, non appena si hanno momenti da riempire.

Che si tratti del tragitto per andare al lavoro o semplicemente in un momento di pausa. Lo smartphone è a disposizione di tutti e facilmente utilizzabile, ma soprattutto conta store digitali in grado di offrire qualsiasi tipologia di gioco. Sia che la preferenza vada ai giochi d’azione sia a quelli di strategia, ma anche puzzle o giochi casual. Lo stesso vale per i giochi online e per le sale da gioco digitali, spesso recensite da miriadi di blog per fornire all’utente un’idea il più chiara possibile di quella che è la possibilità della scelta: le slot machine su ilgiocatoreonline.it rappresentano ovviamente solo una minima parte di quelle che possono essere fruite in digitale, dando risalto in questo modo alla vastità dei cataloghi che si possono ritrovare, a prescindere dal proprio genere preferito.

Volendo però fare una classifica il più possibile aggiornata sui titoli più scaricati, al primo posto si colloca Genshin Impact, un titolo d’azione e avventura. Il gioco è evidentemente ispirato a The Legend of Zelda ed è strutturato in modalità open world, come si ritrova nella maggior parte dei titoli odierni. Vale a dire una modalità di gioco in cui l’utente, dopo aver creato il proprio personaggio, è libero di esplorare a piacimento la mappa.

Al secondo posto della graduatoria si pone un titolo che ha ormai fatto la storia delle app da gioco: Clash Royale, che rientra nella categoria degli strategici in tempo reale. Ci si sposta verso un’ambientazione più misteriosa proseguendo nella lettura della classifica e fermandoci al terzo posto, con Among Us. Il funzionamento della partita è estremamente semplice e probabilmente questo rappresenta un elemento da non trascurare per comprendere la sua diffusione. I giocatori si trovano su una navicella spaziale, con uno o più traditori tra loro. L’obiettivo è scoprire chi sono prima che sabotino la missione. Questo gioco di deduzione sociale è diventato un classico per le serate in compagnia, offrendo risate e tensione in egual misura.

Subito fuori dal podio si posiziona un titolo noto anche a chi non l’ha mai utilizzato: Call of Duty (ovviamente nella sua versione mobile), che porta l’esperienza degli sparatutto in prima persona sullo smartphone. In quinta posizione si colloca Brawl Stars, un gioco di combattimenti a squadre che si svolge in arene piccole ma ricche d’azione.

Ancora nella classifica dei più scaricati nonostante siano ormai passati svariati anni dal suo lancio è Candy Crush Saga: impossibile parlare di giochi mobile senza menzionare questa saga, probabilmente una tra le più famose di sempre e capace di coinvolgere milioni di persone ogni giorno. Le migliaia di livelli, gli eventi a tempo limitato e le sfide sociali continuano a renderlo uno dei titoli più giocati al mondo. Un altro titolo presente tra i più scaricati ma anche in questo caso non nuovo è Pokémon GO, il primo a rivoluzionare il mondo del mobile gaming grazie alla realtà aumentata. Anche nel 2024 il gioco continua a essere uno dei titoli più giocati nonostante sia uscito nell’ormai lontano 2016.