L’Atalanta domina al Maradona: Lookman e Retegui firmano il capolavoro bergamasco

Il mezzogiorno del Maradona consegna al campionato una nuova, prepotente certezza: l’Atalanta di Gasperini non è più una sorpresa ma una solida realtà che può legittimamente ambire ai vertici della classifica. Il 3-0 rifilato al Napoli, fotocopia del risultato dello scorso anno, è la perfetta sintesi di una squadra che ha trovato la sua dimensione ideale, mixando qualità tecniche ed atletiche in un cocktail letale per gli avversari.

Un mezzogiorno da incorniciare

La partita si è trasformata rapidamente in un monologo bergamasco, orchestrato dalla bacchetta magica di Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano ha confermato le sue doti di fuoriclasse, firmando una doppietta che resterà negli annali del club. Il primo gol, arrivato al 10′ minuto, è stato un capolavoro di opportunismo e tecnica: la sponda intelligente di De Ketelaere ha trovato Lookman pronto a scaraventare in rete un mancino al volo che non ha lasciato scampo a Meret.

La reazione del Napoli c’è stata, ma si è infranta sul palo colpito da McTominay, in quella che si rivelerà l’unica vera occasione dei padroni di casa nel primo tempo. L’Atalanta, invece, ha continuato a macinare gioco e al 31′ è arrivato il raddoppio, ancora con Lookman protagonista. L’ex Leicester ha dipinto calcio, eludendo una doppia marcatura prima di inventare un tiro di collo pieno che ha fatto esplodere il settore ospiti.

La gestione perfetta

Nella ripresa, l’Atalanta ha mostrato la sua maturità tattica, controllando il match senza affanni. Il Napoli di Conte ha faticato enormemente a trovare varchi nella difesa bergamasca, organizzata e attenta in ogni reparto. Carnesecchi si è dovuto superare in una sola occasione, su un colpo di testa insidioso di Buongiorno, confermando la sua crescita tra i pali.

La Dea ha continuato a creare occasioni, sfiorando più volte il tris. Kolasinac ha anche trovato la via del gol, ma la sua gioia è stata strozzata da una bandierina alzata per fuorigioco. Lookman, prima di lasciare il campo tra gli applausi, ha avuto l’occasione per la tripletta personale, ma il suo tiro è terminato di poco a lato.

Il sigillo di Retegui

A mettere il punto esclamativo sulla serata ci ha pensato Mateo Retegui, sempre più protagonista di questa Atalanta. L’attaccante ha trovato il gol del definitivo 3-0 in pieno recupero, raggiungendo la straordinaria quota di 11 reti in 11 partite. Numeri che certificano la bontà dell’investimento estivo e che proiettano il bomber argentino nell’elite del calcio italiano.

Le prospettive future

Questa vittoria proietta l’Atalanta al secondo posto momentaneo, in attesa dell’Inter, e conferma le ambizioni Champions della squadra di Gasperini. Per il Napoli, invece, è una battuta d’arresto che può pesare molto sul morale, soprattutto in vista del big match contro l’Inter. La sensazione è che la Dea abbia trovato la quadratura perfetta, con un mix di gioventù ed esperienza che la rende una delle squadre più temibili del campionato.

Il Maradona si conferma terreno di conquista per i bergamaschi che, replicando il risultato della scorsa stagione, lanciano un messaggio chiaro a tutto il campionato: l’Atalanta c’è e vuole essere protagonista fino alla fine.

