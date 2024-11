La Talpa su Canale 5: stasera 11 novembre la seconda puntata con Diletta Leotta

Il reality show investigativo torna questa sera con un nuovo appuntamento imperdibile. “La Talpa – Who is the mole” prosegue il suo percorso rivoluzionario sulla televisione italiana, distinguendosi per la sua formula crossmediale che unisce la tradizionale messa in onda su Canale 5 con contenuti esclusivi sulla piattaforma streaming.

La conduttrice Diletta Leotta guida questo esperimento televisivo che ha già conquistato il pubblico con la sua prima puntata. Il programma si distingue per la sua capacità di integrare perfettamente il mondo della televisione lineare con quello dello streaming digitale.

Le anticipazioni della seconda puntata

Su Mediaset Infinity gli spettatori hanno già potuto dare uno sguardo alle anticipazioni attraverso “La Talpa Detection“, un formato specifico che approfondisce gli elementi investigativi del programma. Questo contenuto esclusivo permette ai fan più accaniti di immergersi ancora più profondamente nei misteri del gioco.

I concorrenti ancora in gara

Dopo l’eliminazione di Ludovica Frasca, rimangono in gioco:

Lucilla Agosti

Elisa Di Francisca

Alessandro Egger

Orian Ichaki

Marina La Rosa

Marco Melandri

Andreas Muller

Veronica Peparini

Andrea Preti

Gilles Rocca

Le sfide della serata

La puntata si preannuncia ricca di prove avvincenti:

Missione settimanale: I concorrenti, divisi in tre squadre, dovranno: Raggiungere la vetta del Monte Santo (750m) in 60 minuti Attraversare il ponte tibetano di Sellano , il più alto d’Europa

Grande Prova: Una sfida di resistenza fisica con il trasporto di 2.500 kg suddivisi in sacchi di juta

Misteri e indagini

Durante la serata, i concorrenti parteciperanno a un evento speciale dove emergeranno indizi cruciali per svelare l’identità della talpa. L’asta finale determinerà chi potrà evitare il temuto test dell’eliminazione, al termine del quale un nuovo concorrente dovrà abbandonare il gioco.