La Serie A 2024/2025 si infiamma, la lotta per il primato si riapre: sei squadre in due punti

La Serie A 2024/2025 si conferma uno dei campionati più combattuti degli ultimi anni, con ben sei squadre raccolte in appena due punti. Dopo il pareggio tra Inter e Napoli, le prime posizioni della classifica si sono ulteriormente avvicinate, creando un’atmosfera di grande incertezza per chi punta al titolo. Napoli, attuale capolista con 26 punti, è seguita a ruota da Atalanta, Fiorentina, Inter e Lazio a 25 punti, mentre Juventus si mantiene a un solo punto di distanza con 24 punti. È una situazione incandescente, in cui ogni turno potrebbe ribaltare le sorti del campionato.

Le big si contendono il primato

Il Napoli, pur mantenendo la vetta, non può permettersi distrazioni. La squadra partenopea ha un attacco meno prolifico rispetto ad altre contendenti, con soli 19 gol fatti, il che rende ogni partita una sfida impegnativa. Atalanta e Inter, invece, mostrano una solidità offensiva impressionante, con 31 e 26 gol segnati rispettivamente. Questa differenza di rendimento potrebbe risultare decisiva nel lungo periodo, ma per ora è l’equilibrio a farla da padrone.

Lazio e Fiorentina completano questo ristretto gruppo di testa, dimostrando di avere sia la qualità che la profondità della rosa per mantenere alto il livello. Anche Juventus, nonostante un rendimento un po’ altalenante, resta pienamente in corsa. La Vecchia Signora è l’unica tra le prime sei a non aver ancora perso una partita, accumulando però ben 6 pareggi su 12 incontri. Questo dato evidenzia la capacità della Juventus di evitare le sconfitte, ma anche la difficoltà di concretizzare in vittorie le partite in bilico.

Il divario per l’Europa: Milan dista sei punti dalla zona europa

Mentre la lotta per lo scudetto resta apertissima, la corsa per un posto in Europa sembra quasi delineata. Il Milan, attualmente settimo con 18 punti, è a sei punti dal primo posto disponibile per le competizioni europee, occupato proprio dalla Juventus. Questo margine potrebbe sembrare recuperabile in teoria, ma in pratica rappresenta un ostacolo difficile da superare considerando la costanza mostrata dalle squadre davanti.

Gli outsider e le sorprese della stagione

Dietro al Milan, altre squadre come Bologna e Udinese inseguono, ma con risultati altalenanti che non fanno sperare in una vera e propria rimonta. Il Bologna, con 18 punti e una difesa solida, potrebbe essere una mina vagante, ma la mancanza di continuità ne limita le ambizioni europee. Udinese, nonostante un buon attacco con 15 gol segnati, paga alcune lacune difensive che le impediscono di puntare più in alto.

Lungo cammino e margini di miglioramento

Il campionato è ancora lungo e ci sono margini per sorprese e cambiamenti. Molti allenatori, tra cui quelli di squadre come il Milan e il Bologna, sono chiamati a trovare soluzioni rapide per aumentare la competitività e accorciare le distanze dai posti europei. Non è escluso che il mercato invernale possa giocare un ruolo decisivo, permettendo a qualche squadra di rinforzarsi per inseguire gli obiettivi stagionali.

Punti da osservare:

Napoli dovrà consolidare il vantaggio e migliorare in fase realizzativa.

dovrà consolidare il vantaggio e migliorare in fase realizzativa. Inter e Atalanta dispongono di attacchi prolifici, ma devono mantenere la continuità.

e dispongono di attacchi prolifici, ma devono mantenere la continuità. Juventus è imbattuta, ma la mancanza di vittorie la penalizza nella corsa al vertice.

è imbattuta, ma la mancanza di vittorie la penalizza nella corsa al vertice. Milan e altre outsider come il Bologna sono chiamate a invertire la rotta per non perdere il treno europeo.

La Serie A 2024/2025 promette quindi spettacolo ed emozioni fino all’ultima giornata, con una classifica corta e una lotta al vertice che potrebbe rimanere incerta fino alla fine. Gli appassionati possono aspettarsi un campionato avvincente, dove ogni partita sarà una battaglia decisiva per il titolo e per un posto nelle competizioni europee.