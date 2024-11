La Roma di Pellegrini alla ricerca di sé stessa: il capitano torna titolare a Verona

L’autunno romano si tinge di malinconia, specialmente per Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso si trova ad attraversare un periodo complesso, in bilico tra le aspettative di una tifoseria esigente e la ricerca di una forma che tarda a tornare. Da Mourinho a Juric, passando per il breve intermezzo di felicità con De Rossi, il percorso di Pellegrini sembra riflettere le difficoltà dell’intera Roma, undicesima in classifica e distante dalle ambizioni Champions.

Il peso della fascia

A 28 anni, Pellegrini vive il momento più delicato della sua carriera in giallorosso. Zero gol e zero assist significativi in questa stagione raccontano solo parzialmente il momento di un giocatore che rappresenta molto più di un semplice capitano per la Roma. I fischi dell’Olimpico, che risuonano come un rimprovero familiare, pesano sul morale di un atleta che ha sempre fatto dell’appartenenza alla maglia il suo punto di forza.

Una crisi di identità collettiva

Il rendimento opaco di Pellegrini va di pari passo con quello di Paulo Dybala e dell’intera squadra. Non è un caso che le difficoltà dei due giocatori più rappresentativi coincidano con il momento di confusione della Roma. Lo stesso Spalletti, che gli ha affidato la maglia numero 10 della Nazionale, ha pubblicamente evidenziato come il livello di Pellegrini sia al di sotto delle sue potenzialità.

La voce del capitano

In questo momento delicato, Pellegrini ha dimostrato coraggio nel metterci la faccia. Due interventi pubblici significativi hanno svelato il suo pensiero: in Svezia, chiarendo la sua posizione sull’esonero di De Rossi, e a Firenze, evidenziando le difficoltà organizzative nel passaggio tra i due allenatori. Dichiarazioni che hanno mostrato la maturità di un giocatore che si interroga sul futuro del progetto Roma.

Il contesto societario

Il disagio di Pellegrini riflette anche l’incertezza societaria. I Friedkin sono distanti, l’amministratore delegato è stato dimissionato, manca un direttore tecnico e l’allenatore cerca di mantenere l’equilibrio in una situazione precaria. L’unico punto di riferimento è Florent Ghisolfi, direttore sportivo che tenta di mediare in una situazione complessa.

La sfida di Verona

Il ritorno da titolare al Bentegodi rappresenta un’opportunità di riscatto per Pellegrini. La Roma cerca disperatamente una vittoria in trasferta che manca da dieci partite tra campionato ed Europa League, con l’ultimo successo risalente ad aprile a Udine, firmato Cristante.

Il progetto giovani di Juric

Nel frattempo, Ivan Juric prosegue nel suo lavoro di rinnovamento, puntando sui giovani: sette Under 25 schierati contro il Torino testimoniano questa direzione. L’allenatore crede nel mix tra gioventù ed esperienza, citando esempi del suo passato come Buongiorno, Ricci e Zaccagni.

Il fattore Dybala

La Roma resta comunque dipendente dal talento di Dybala, anche se affaticato. Baldanzi si candida per una maglia da titolare, ma Juric sa bene che il fuoriclasse argentino resta fondamentale per le sorti della squadra.