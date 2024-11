La pasticceria di Frau Knam torna su Food Network: dal 14 novembre la nuova stagione di dolcezze alla portata di tutti

Torna l’appuntamento più dolce della televisione italiana con la nuova stagione de “La Pasticceria di Frau Knam“, il programma che sta rivoluzionando il modo di concepire la pasticceria casalinga. Dal 14 novembre 2024, ogni giovedì alle 21:00 su Food Network (canale 33), gli spettatori potranno immergersi in un mondo di dolcezza accessibile a tutti.

La filosofia del programma

Alessandra Mion, conosciuta al grande pubblico come Frau Knam, porta avanti una missione chiara: democratizzare l’arte della pasticceria. La sua filosofia si basa su tre pilastri fondamentali:

Pazienza

Amore per la preparazione

Organizzazione metodica

Dal lockdown al successo televisivo

La storia di Frau Knam è emblematica del nostro tempo. Veneziana di nascita ma milanese d’adozione, ha iniziato il suo percorso nel mondo della pasticceria durante il periodo del lockdown, quando, incoraggiata dal marito Ernst Knam, celebre Maître Chocolatier, ha iniziato a sperimentare con ricette e preparazioni dolciarie.

Quello che è iniziato come un passatempo si è rapidamente trasformato in un fenomeno social, con tutorial online che hanno catturato l’attenzione di un pubblico sempre più vasto. Oggi, Alessandra vanta una community di quasi 100.000 follower e gestisce con successo una boutique di pasticceria nel cuore di Milano che porta il suo nome.

Il format della nuova stagione

Ogni puntata del programma è strutturata per offrire il massimo valore agli spettatori:

Due ricette dolci principali

Un dessert al bicchiere innovativo

Consigli pratici per l’organizzazione in cucina

Tra le preparazioni che verranno presentate:

Torta al cioccolato con caramello e croccante di amaretti

Cheesecake ai fichi

Torta soffice al limone

Tronchetto di castagne

Bavarese alle mele

Ciambella allo yogurt

L’innovazione anti-spreco

Una delle caratteristiche distintive del programma è l’attenzione alla sostenibilità in cucina. A fine puntata, Frau Knam presenta sempre un “dessert last minute“, creato utilizzando gli ingredienti avanzati dalle preparazioni precedenti, dimostrando come sia possibile trasformare potenziali sprechi in nuove prelibatezze.

Dettagli della produzione

Il programma, prodotto da Jumpcutmedia per Warner Bros. Discovery, si compone di 6 episodi della durata di 30 minuti ciascuno. Gli spettatori potranno seguire “La Pasticceria di Frau Knam” sul canale 33 del digitale terrestre o sul canale 53 di Tivùsat. Per chi preferisse la fruizione on-demand, tutte le puntate saranno disponibili in streaming su discovery+ immediatamente dopo la messa in onda televisiva.