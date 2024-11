La Lazio di Baroni spicca il volo: numeri da Champions e una settimana decisiva

L’ascesa silenziosa

In punta di piedi, senza proclami, la Lazio di Marco Baroni si sta ritagliando un ruolo da protagonista in questo campionato. A soli tre punti dal Napoli capolista e in scia di Atalanta e Fiorentina, i biancocelesti stanno vivendo una metamorfosi tanto sorprendente quanto concreta.

La filosofia del condottiero

La trasformazione della squadra rispecchia l’approccio del suo allenatore: umile, pragmatico, mai sopra le righe. “Non mi sentirete mai celebrare me stesso”, ripete Baroni, che ha costruito il suo successo mattone dopo mattone, trasformando un gruppo in difficoltà in una macchina da guerra, letale soprattutto nei finali di partita.

I numeri che impressionano

Le statistiche raccontano di una squadra che ha ritrovato efficacia e identità: la più alta percentuale realizzativa del campionato (16.4%), undici reti nell’ultima mezz’ora, un attacco che ha quasi raddoppiato la sua produzione rispetto alla scorsa stagione. L’Olimpico è tornato ad essere un fortino, con cinque vittorie in sei partite.

La gestione vincente

Il segreto del successo sta nella gestione quotidiana. Il turnover ampio tra campionato e coppe, mai così pronunciato, sta dando i suoi frutti. La squadra mantiene freschezza e intensità, caratteristiche fondamentali nel calcio moderno. Nel 2024, solo Thiago Motta, Gasperini e Inzaghi hanno fatto meglio di lui per punti conquistati.

La settimana della verità

Ora la Lazio si trova davanti a una settimana cruciale: Cagliari, Porto e Monza nel giro di sette giorni. Tre esami che potrebbero proiettare definitivamente i biancocelesti nell’olimpo del calcio italiano. La sfida contro i sardi rappresenta l’occasione per il terzo successo consecutivo dopo le vittorie con Genoa e Como.

Gli ostacoli da superare

L’assenza di Tavares, prezioso per i suoi assist, sarà un test importante per verificare la profondità della rosa. Ma questa Lazio ha dimostrato di saper superare ogni difficoltà, crescendo nella resistenza e nella capacità di gestire i momenti decisivi delle partite. Non è un caso che sia la squadra che ha segnato più gol negli ultimi quindici minuti.

Un’identità sempre più definita

“La squadra non deve mai perdere la sua identità”, ripete Baroni come un mantra. E l’identità di questa Lazio è ormai chiara: pragmatismo, intensità, capacità di colpire nei momenti decisivi. In un campionato così livellato, mantenere questa costanza di rendimento potrebbe essere la chiave per raggiungere traguardi impensabili fino a pochi mesi fa.

Il sogno europeo

La strada verso la Champions è ancora lunga, ma il profumo dell’Europa che conta si fa sempre più intenso all’Olimpico. E Baroni, con la sua umiltà e il suo lavoro quotidiano, sta plasmando una squadra che non smette di sorprendere. In un calcio sempre più frenetico, la sua Lazio dimostra che con pazienza e lavoro i sogni possono diventare realtà.