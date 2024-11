La Corrida su Nove dal 6 novembre: Amadeus alla guida dello show

Lo storico palcoscenico dei talenti più improbabili d’Italia sta per riaprire il sipario. La Corrida, il programma che ha fatto la storia della televisione italiana, torna in una veste rinnovata ma fedele alla sua anima originale, quella ideata dal geniale Corrado insieme al fratello Riccardo Mantoni negli anni Cinquanta. Dal 6 novembre, il Nove accenderà i riflettori su questo show senza tempo, affidando la conduzione a un maestro dell’intrattenimento: Amadeus.

Un’orchestra d’eccezione per accompagnare i sogni dei dilettanti

Le luci degli studi di Milano illumineranno non solo i concorrenti, ma anche una maestosa orchestra di 30 elementi diretta dal talentuoso maestro Leonardo De Amicis. Questa presenza musicale non è un semplice ornamento, ma un elemento fondamentale che saprà valorizzare – o in alcuni casi, ironicamente sottolineare – le performance dei partecipanti.

Otto serate di puro divertimento

Il format, prodotto da Banijay Italia e Corima, si svilupperà in otto appuntamenti che promettono di far rivivere la magia del varietà più spontaneo della TV italiana. I “dilettanti allo sbaraglio”, veri protagonisti dello show, porteranno sul palco le loro passioni più autentiche: chi con una canzone stonata ma cantata col cuore, chi con una barzelletta che farà ridere (o forse no), chi con numeri di magia improvvisati o poesie scritte di getto.

Il pubblico: giudice implacabile e anima dello show

Ma il vero sapore de La Corrida sta nel suo pubblico. Armato di campanacci, fischietti e pentole, sarà proprio il parterre a decidere le sorti dei concorrenti. Quando il semaforo diventerà verde, lo studio si trasformerà in un’arena dove il giudizio popolare si esprimerà senza filtri, determinando chi meriterà il titolo di “più acclamato” della serata.

Un tocco di novità con ospiti d’eccezione

L’edizione 2024 introduce una novità significativa: in ogni puntata, un giudice famoso avrà il potere di ripescare un concorrente per la finale. Ad inaugurare questa nuova formula sarà Nino Frassica, che porterà la sua comicità surreale nella prima puntata, creando un ponte ideale tra il mondo dello spettacolo professionale e quello dei dilettanti.

L’Italia verace in prima serata

Quello che vedremo sul palco de La Corrida sarà uno spaccato dell’Italia più autentica e genuina. Cantanti, ballerini, imitatori e artisti improvvisati porteranno le loro storie e i loro sogni sotto i riflettori, per poi tornare, il giorno dopo, alla loro vita quotidiana. È proprio questa normalità straordinaria a rendere il programma così speciale e amato dal pubblico.

Il gran finale dell’ottava puntata non sarà solo il momento della proclamazione del vincitore, ma la celebrazione di un’Italia che non ha paura di mettersi in gioco, di ridere di sé stessa e di sognare, anche solo per una notte.