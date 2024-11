Kean incanta Firenze: il nuovo bomber viola entra tra i grandi attaccanti

L’attacco della Fiorentina ha una nuova stella. Moise Kean, con la tripletta al Verona, ha scritto il suo nome nell’albo d’oro dei grandi bomber viola, entrando in una galleria di campioni che da Batistuta a Toni, da Hamrin a Baggio, ha fatto la storia del club toscano.

Il centravanti classe 2000 non sta solo seguendo le orme dei suoi illustri predecessori, ma sta lasciando un’impronta personale che i numeri certificano con prepotenza. La sua firma è diventata una costante: decisivo nelle coppe europee contro Puskas Akademia e New Saints, devastante in Serie A con la doppietta alla Roma nel 5-1 e le reti pesantissime contro Torino e Verona. Sei gol nelle ultime tre partite che hanno proiettato la Viola a +5 rispetto alla scorsa stagione.

L’impatto di Kean sul mondo viola ricorda quello dei grandi del passato. È diventato il tredicesimo giocatore nella storia della Fiorentina a segnare almeno 8 gol nelle prime dodici giornate di Serie A, entrando in un club esclusivo che annovera nomi leggendari. I suoi numeri si avvicinano ai 9 gol di Petrone e Chiarugi, non sono lontani dai 10 di Hamrin, mentre più su troviamo gli 11 di Pepito Rossi, i 13 di Batistuta e il record di Luca Toni a quota 15.

Ma è nell’era dei tre punti che i numeri di Kean assumono un valore ancora più significativo. Dal 1994-95, solo sei giocatori viola avevano realizzato almeno 8 reti nelle prime undici giornate di campionato. E stringendo ancora di più il campo, dal 2013-14 solo Rossi e Vlahovic hanno fatto meglio di lui nelle prime quattordici presenze stagionali, rispettivamente con 12 reti contro le sue 11.

La sua esplosione ha risolto il vuoto lasciato da Vlahovic, dando alla squadra di Palladino quel terminale offensivo che tanto mancava per il definitivo salto di qualità. Le modalità dei suoi gol, specialmente la tripletta al Verona, hanno riportato alla mente le gesta di Batistuta, pur con tutto il rispetto dovuto al Re Leone. Sono bastati appena tre mesi per spalancargli le porte del Pantheon viola.