Il Derby della Mole numero 159 in Serie A illumina la serata di sabato 9 novembre (ore 20:45) con la sfida tra Juventus e Torino. Un derby che arriva in un momento particolare per entrambe le squadre, con i bianconeri imbattuti da 19 gare e i granata in cerca di riscatto dopo un periodo difficile.

La striscia record della Juventus

La Juventus si presenta al derby con numeri impressionanti: 19 partite consecutive senza sconfitte in Serie A (7 vittorie, 12 pareggi), la striscia aperta più lunga tra tutte le squadre dei top 5 campionati europei. Un’imbattibilità che dura da inizio aprile 2024, impreziosita da ben 12 clean sheet, almeno due in più di qualsiasi altra formazione nei maggiori campionati nel periodo.

Statistiche a confronto

Statistica Juventus Torino Tiri subiti 93 (minimo) 188 (massimo) Tiri nello specchio subiti 27 (minimo) 58 (massimo) % Dribbling riusciti 55% (migliore) 36% (peggiore) Ultimi derby vinti 26 1

Il dominio bianconero

I numeri del derby sono quasi imbarazzanti per i granata: la Juventus è rimasta imbattuta in 35 degli ultimi 36 derby in Serie A (26 vittorie, 9 pareggi). L’ultimo confronto è terminato 0-0, e le due squadre non pareggiano due derby consecutivi dal periodo 2001-2002, quando in panchina sedevano Marcello Lippi e Giancarlo Camolese.

Il momento delle squadre

La sindrome del pareggio bianconero

Curiosamente, la Juventus sta vivendo un 2024 caratterizzato dai pareggi casalinghi: ben 9 su 16 partite giocate all’Allianz Stadium (con 6 vittorie e 1 sconfitta), stabilendo il record di pareggi casalinghi del club in un singolo anno solare.

La crisi realizzativa del Torino

Davide Casentini / IPA Sport / IPA

Il Torino attraversa un momento complicato: cinque sconfitte nelle ultime sei gare di Serie A, incluse le due più recenti senza segnare. I granata rischiano di registrare tre sconfitte consecutive senza gol all’attivo per la prima volta dal periodo febbraio-marzo 2014.

I giovani protagonisti attesi

La sfida nella sfida

Il derby potrebbe consegnare alla storia due giovani talenti: Alieu Njie (19 anni e 179 giorni) potrebbe diventare il più giovane marcatore della storia del Torino nei derby di Serie A, superando il record di Luigi Giuliano (19 anni e 215 giorni nel 1950). Sul fronte opposto, Kenan Yildiz (19 anni e 189 giorni) punta a diventare il terzo più giovane marcatore bianconero nei derby dopo Felice Placido Borel e Bruno Nicolè.

Le chiavi tattiche del match

Difese a confronto

Il contrasto tra le due squadre è evidente nei numeri difensivi: la Juventus è la squadra che ha subito meno tiri (93) e meno conclusioni nello specchio (27) in questo campionato, mentre il Torino è la formazione che ne ha concessi di più sia in generale (188) che nello specchio (58).

Il fattore Sanabria

Antonio Sanabria ha un feeling particolare con questo derby: contro la Juventus ha realizzato l’unica doppietta con la maglia granata (nel 2-2 del 3 aprile 2021) e i bianconeri potrebbero diventare la prima squadra contro cui realizza più di tre reti con il Torino.

Le prospettive

La Juventus cerca il terzo clean sheet consecutivo nel derby, impresa che non riesce dal periodo 2017-2018, mentre il Torino vuole sfatare il tabù Allianz Stadium, dove non ha mai vinto in 12 confronti (9 sconfitte, 3 pareggi).

La tattica decisiva

Il confronto tra gli stili di gioco è emblematico: la Juventus primeggia nei dribbling riusciti (55%, miglior dato del campionato), mentre il Torino ha uno dei peggiori dati in questa statistica (36%, meglio solo dell’Inter).

