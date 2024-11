Un derby che vale molto più dei tre punti, una vittoria che profuma di maturità. La Juventus si impone nel Derby della Mole con una prestazione che racconta la crescita di un progetto, quello di Thiago, sempre più convincente. In attesa di Inter-Napoli, i bianconeri mandano segnali inequivocabili al campionato, mostrando una fisionomia di gioco sempre più definita e una solidità mentale da grande squadra.

La firma sulla vittoria l’hanno messa Weah e Yildiz, con il giovane turco che ha voluto omaggiare il suo idolo Del Piero nel giorno del cinquantesimo compleanno con tanto di linguaccia dopo il gol. Una rete che ha chiuso i conti dopo un match dominato soprattutto nel primo tempo, quando la Signora avrebbe potuto e dovuto chiudere la pratica con almeno un paio di gol di scarto.

Il vero protagonista della serata è stato però Cambiaso, sempre più elemento imprescindibile nello scacchiere bianconero. La sua prestazione è stata un concentrato di intelligenza tattica e visione di gioco: lo metti dove vuoi e lui risponde presente, interpreta ogni ruolo con una naturalezza disarmante. L’azione del vantaggio nasce proprio da una sua iniziativa, una cavalcata di 40-50 metri che ha sorpreso Ricci e Walukiewicz, troppo molli nella circostanza. Il suo diagonale, respinto da un Milinkovic-Savic non proprio impeccabile, ha spalancato la porta a Weah per il vantaggio.

La supremazia bianconera nel primo tempo è stata netta, con Koopmeiners sempre più leader in mezzo al campo. L’olandese ha giocato una partita a tutto campo, creando, tirando e rincorrendo per 45 minuti, prima di un comprensibile calo nella ripresa. Ancora a secco di gol, ma la sua presenza si fa sentire in ogni zona del campo.

Il Torino ha provato a rialzare la testa nella ripresa, ma le statistiche sono impietose: un solo tiro nello specchio in 90 minuti, una produzione offensiva praticamente nulla. Vanoli ha tentato il tutto per tutto inserendo Njie, Vojvoda e Karamoh, arrivando a schierare quattro attaccanti contemporaneamente, ma il risultato non è cambiato. I granata sembrano sprofondati in una crisi senza fine, con la sesta sconfitta nelle ultime sette giornate e un presidente, Cairo, che in 31 derby ha festeggiato una sola volta, nove anni fa.

La stanchezza post-Lille si è fatta sentire nei bianconeri nella ripresa, ma la gestione è stata matura. Thiago ha risposto alle difficoltà inserendo Conceiçao per Vlahovic e spostando Weah al centro dell’attacco. Una mossa che ha aperto spazi per le ripartenze, fino al gol della sicurezza firmato da Yildiz su perfetto assist del portoghese.

L’unico rammarico per la Juventus è non aver chiuso prima la partita, sprecando alcune nitide occasioni nel primo tempo. Ma quando una squadra domina concedendo praticamente zero agli avversari, anche questo aspetto passa in secondo piano. La crescita dei bianconeri è evidente: la squadra ha una sua identità precisa, sa quando affondare e quando gestire, mostra una maturità tattica che la candida prepotentemente per le zone altissime della classifica.

Il Torino, al contrario, deve ritrovare urgentemente la via del gol. La panchina di Vanoli non sembra a rischio, ma le riflessioni dovrebbero aprirsi più in alto: una squadra che non tira mai in porta in un derby racconta di problemi strutturali che vanno ben oltre le responsabilità dell’allenatore.