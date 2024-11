Da derby del riscatto a derby dei record. L’analisi della vittoria bianconera nel 208° Derby della Mole racconta una Juventus che continua a macinare primati, dalla difesa bunker alla linea verde, mentre il Torino sprofonda in una crisi realizzativa che non si vedeva da dieci anni. Un match che ha consacrato Yildiz come terzo più giovane marcatore nella storia della stracittadina e certificato l’esplosione di Weah.

La notte di Yildiz

La favola di Kenan Yildiz continua a regalare capitoli indimenticabili. Il talento turco, a soli 19 anni e 189 giorni, è entrato nella storia del derby torinese diventando il terzo più giovane marcatore juventino in questa sfida dopo due leggende come Felice Placido Borel (18 anni e 243 giorni nel 1932) e Bruno Nicolè (18 anni e 244 giorni nel 1958). Un gol che certifica la sua esplosione definitiva: tre reti in 12 presenze in questo campionato, già meglio delle due segnate in 27 partite nella scorsa stagione.

Il momento magico di Weah

Se Yildiz rappresenta il futuro, Timothy Weah è il presente raggiante della Juventus. Lo statunitense sta vivendo il momento più prolifico della sua carriera europea:

4 gol in 8 partite, record personale tra Serie A e Ligue 1

4 partecipazioni a gol nelle ultime 4 presenze (3 reti e 1 assist)

Secondo americano a segnare nel derby dopo Weston McKennie

Un rendimento straordinario se si pensa che nelle precedenti 63 partite tra Francia e Italia aveva contribuito allo stesso numero di reti.

La difesa dei record

La Juventus edizione 2024/25 sta riscrivendo i record difensivi dei top 5 campionati europei:

9 clean sheet in 12 partite, primato nei maggiori campionati

Un dato che non si vedeva in Serie A dai tempi della Juventus 2014/15

Una solidità che sta diventando il marchio di fabbrica della nuova gestione

La gioventù al potere

La vittoria nel derby ha un sapore ancora più speciale considerando l’età media della formazione schierata: 25 anni e 11 giorni, la più giovane per una Juventus in un derby nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). Un segnale chiaro del rinnovamento in corso, che sta portando risultati immediati.

Curiosità e statistiche

La maledizione granata

Il Torino sta attraversando un momento particolarmente difficile:

Terza sconfitta consecutiva senza segnare

Non accadeva dal periodo febbraio-marzo 2014 (quando arrivò a quattro)

Il Derby delle prime volte

La sfida continua a regalare marcatori sempre diversi: gli ultimi 15 gol della Juventus contro il Torino in Serie A portano 15 firme diverse, a testimonianza di come questa partita sappia sempre regalare protagonisti inaspettati.

Le prospettive

La vittoria nel derby conferma il momento magico della Juventus, che ha trovato la formula perfetta: gioventù, talento e solidità difensiva. Una squadra che sta crescendo partita dopo partita, con giovani che si stanno rivelando decisivi e una difesa che sta stabilendo record su record. Il Torino, al contrario, deve ritrovare la via del gol per uscire da un momento complicato.

