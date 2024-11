Da Dier a Casale: tutti i nomi nel mirino della Juventus per l’emergenza difesa

La doppia tegola Bremer–Cabal costringe la Juventus a tornare sul mercato con urgenza. Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli sta vagliando diverse opzioni, tra profili internazionali di esperienza e giovani talenti italiani, per rinforzare un reparto difensivo ridotto all’osso.

Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli e l’allenatore Thiago Motta si trovano davanti a un calendario congestionato: dieci partite (potenzialmente undici considerando la finale di Supercoppa a Riyad) in meno di quaranta giorni. Un tour de force che metterà a dura prova una rosa già decimata dagli infortuni, con soli tre centrali disponibili e opzioni limitate sulle fasce.

La questione economica

Il nodo cruciale riguarda l’aspetto finanziario. La Juventus deve fare i conti con un tesoretto di 65 milioni già impegnato per i riscatti estivi, circostanza che limita notevolmente il margine di manovra sul mercato di gennaio. La società si trova quindi a dover bilanciare la necessità immediata di un rinforzo con la sostenibilità economica dell’operazione.

Le soluzioni interne

Sul fronte dei terzini, una soluzione potrebbe arrivare dall’interno. Il giovane Jonas Rouhi, ventenne già testato in prima squadra (con una presenza da titolare a Genova), rappresenta un’opzione interessante per la fascia sinistra. La sua presenza permetterebbe di alternare Cambiaso, Savona e potenzialmente Weah in una posizione più arretrata.

Le piste internazionali

Nel panorama dei difensori esperti, emerge il nome di Eric Dier. Il trentenne del Bayern Monaco, con un curriculum che vanta 49 presenze con la nazionale inglese e 36 partite in Champions League, potrebbe essere disponibile per una cifra intorno ai 5 milioni. Il club bavarese ha già mostrato apertura alla cessione, considerando il ruolo marginale del giocatore nella squadra.

Altre opzioni di livello internazionale includono:

Harry Maguire del Manchester United, in scadenza di contratto

del Manchester United, in scadenza di contratto Milan Skriniar , ex Inter, il cui ingaggio da 11 milioni rende complessa anche l’ipotesi prestito

, ex Inter, il cui ingaggio da 11 milioni rende complessa anche l’ipotesi prestito Jakub Kiwior dell’Arsenal, già sondato in estate prima dell’arrivo di Kalulu

dell’Arsenal, già sondato in estate prima dell’arrivo di Kalulu Jonathan Tah del Bayer Leverkusen, destinato però a scatenare un’asta estiva

Le opportunità italiane

Sul fronte nazionale, Nicolò Casale rappresenta un’opportunità interessante. Il difensore, che il Bologna dovrebbe riscattare dalla Lazio in caso di qualificazione alle coppe, sta trovando poco spazio e potrebbe essere disponibile a un trasferimento a gennaio.

La dirigenza bianconera mantiene vivo anche l’interesse per giovani talenti italiani:

Lorenzo Pirola dell’Olympiakos

dell’Olympiakos Diego Coppola del Verona

del Verona Bertola dello Spezia, 21enne che sta impressionando in Serie B

Entrambi i difensori dell’Under 21, Pirola e Coppola, godono della stima di Thiago Motta e rappresenterebbero un investimento in ottica futura, in linea con la politica di ringiovanimento della rosa.

La decisione strategica

La Juventus si trova quindi di fronte a un bivio strategico: puntare su un profilo esperto che possa garantire affidabilità immediata, oppure investire su un giovane talento che, pur richiedendo tempo per l’adattamento, potrebbe rappresentare una risorsa preziosa per il futuro.

La decisione finale dovrà tenere conto di molteplici fattori: l’urgenza immediata di coprire le assenze, la sostenibilità economica dell’operazione e la visione a lungo termine del club. Che si opti per un prestito o un acquisto definitivo, l’imperativo è che l’operazione sia sostenibile e funzionale al progetto tecnico.

