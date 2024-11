La Juventus a un bivio: tra crisi e rinascita nella sfida cruciale di Udine

Il momento delicato dei bianconeri

La Juventus si trova in un momento cruciale della stagione, dove il confine tra crisi e rinascita appare sempre più sottile. Le recenti prestazioni hanno evidenziato problematiche difensive preoccupanti: 7 gol subiti nelle ultime tre partite e ben 53 conclusioni degli avversari verso la porta bianconera hanno messo in luce fragilità strutturali che necessitano di immediati correttivi.

I numeri della crisi

670 minuti iniziali con un solo gol subito

10 gol incassati nelle ultime sei partite

7 punti di distacco dalla vetta

6° posto in classifica, fuori dalla zona Champions League

166 milioni spesi sul mercato estivo

La gestione Motta sotto esame

Thiago Motta sta affrontando il primo vero momento di difficoltà sulla panchina bianconera. Il tecnico italo-brasiliano ha ripetuto ben tredici volte durante l’ultima conferenza stampa la necessità di “fare meglio”, evidenziando un nervosismo malcelato dietro il suo abituale aplomb.

Il confronto con la gestione precedente

Le statistiche mostrano un confronto impietoso con la Juventus di Allegri:

18 punti contro 23 dopo dieci giornate

4 vittorie contro 7

17 gol fatti contro 16

7 pareggi su 11 partite disputate

La particolare statistica europea

Un dato curioso emerge dal confronto con i top club europei: la Juventus è l’unica squadra insieme a Manchester City, Bayern Monaco, Lipsia e Paris Saint-Germain a non aver mai perso in campionato. Tuttavia, a differenza delle altre, i bianconeri si trovano distanti dalla vetta della classifica, evidenziando un paradosso che riflette l’elevato numero di pareggi.

La sfida di Udine come spartiacque

L’Udinese rappresenta un crocevia fondamentale per i bianconeri. La squadra friulana, descritta da Motta come “fisica e ben strutturata”, costituisce un test probante per verificare la capacità di reazione della Juventus. “È una squadra che, a differenza degli altri anni, gioca bene a calcio, ha più palleggio e attacca con più uomini”, ha sottolineato il tecnico bianconero.

Il calendario cruciale

I prossimi impegni definiscono un periodo intenso e potenzialmente decisivo:

Trasferta a Lilla in Champions League

in Champions League Derby contro il Torino

Sfida al Milan

Confronto con l’ Aston Villa capolista

capolista Trasferta di Lecce

Match contro il Bologna

Sfida di prestigio contro il Manchester City di Guardiola

La ricerca della solidità perduta

La priorità resta il recupero della solidità difensiva, marchio di fabbrica della prima parte di stagione. Motta ha sottolineato l’importanza del lavoro collettivo: “Dobbiamo essere più aggressivi e concedere meno spazi tra le linee”. Un aspetto che coinvolge anche la fase offensiva, con Vlahovic che necessita di maggior supporto dai compagni.

Le chiavi per la svolta

Il tecnico ha identificato tre aree principali di miglioramento:

Aspetto tecnico: riduzione degli errori in fase di possesso

Aspetto tattico: migliore gestione degli spazi e delle transizioni

Aspetto mentale: maggiore fiducia e determinazione nelle proprie capacità

La dimensione europea

La sfida contro l’Udinese assume ancora più importanza in vista degli impegni europei. La Juventus dovrà dimostrare di poter gestire il doppio impegno, con la Champions League che rappresenta un obiettivo primario della stagione. Il confronto con le big europee sarà un banco di prova fondamentale per misurare le reali ambizioni della squadra.

