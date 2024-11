Inter-Venezia, la strana crisi casalinga di Lautaro: a San Siro il gol manca da 249 giorni

Il paradosso del Toro nerazzurro

C’è qualcosa di paradossale nella stagione di Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter, fresco di settimo posto al Pallone d’Oro e del prestigioso Golden Foot (succedendo nell’albo d’oro a Robert Lewandowski), sta vivendo un momento apparentemente contraddittorio: mentre fuori casa si conferma decisivo e letale, tra le mura amiche di San Siro sembra aver smarrito la via del gol.

I numeri raccontano di un attaccante comunque determinante per le sorti nerazzurre: quattro reti e due assist in nove presenze di campionato, con tre gol su quattro risultati decisivi per conquistare sei punti preziosi. La doppietta contro l’Udinese, arrivata dopo il momentaneo pareggio friulano, e il sigillo all’Olimpico contro la Roma testimoniano il peso specifico dell’argentino nelle fortune della squadra di Simone Inzaghi.

Un digiuno che pesa

Eppure, il dato dei 249 giorni senza gol a San Siro non può passare inosservato. L’ultima gioia casalinga dell’argentino risale al 28 febbraio, quando il suo nome finì sul tabellino nel 4-0 rifilato all’Atalanta. Un’eternità per chi, nella scorsa stagione, ha dominato la classifica marcatori in Serie A e si è laureato capocannoniere della Copa America, inserendosi nell’elite del calcio mondiale alle spalle solo di fenomeni del calibro di Haaland e Mbappé.

L’occasione Venezia

Il calendario offre ora a Lautaro un’occasione che sembra scritta apposta per interrompere questa striscia negativa. Il Venezia si presenta a Milano con il poco invidiabile primato della peggior difesa in trasferta del campionato, avendo già incassato tredici reti lontano dal Penzo. Un dato che fa ancora più effetto se si considera che quattro di questi gol sono stati subiti proprio a San Siro, nella precedente visita milanese contro il Milan di Fonseca.

Le scelte di Inzaghi

La fiducia di Simone Inzaghi nel suo capitano resta immutata, tanto che anche per la sfida contro i lagunari Lautaro dovrebbe partire dal primo minuto con la fascia al braccio. Una scelta che guarda anche ai prossimi impegni cruciali contro Arsenal e Napoli, sfide che potrebbero definire il percorso stagionale dei nerazzurri sia in Europa che in campionato.

Il vero rebus riguarda chi affiancherà l’argentino nell’attacco interista. L’ultima rifinitura ha visto Inzaghi sperimentare diverse soluzioni: Marcus Thuram potrebbe essere preservato in vista dei big match imminenti, aprendo le porte a una chance dal primo minuto per Taremi, ancora in cerca della sua prima titolarità in campionato. Anche Arnautovic si è proposto come valida alternativa negli ultimi allenamenti.

La mediana nerazzurra

Il centrocampo interista vive un momento di transizione, tra rientri importanti e assenze da gestire. Il recupero di Hakan Calhanoglu, tornato tra i convocati dopo l’infortunio patito nei primi minuti della sfida dell’Olimpico, rappresenta una notizia positiva per Inzaghi. Di contro, il forfait di Asllani, tenuto ai box per ritrovare la migliore condizione attraverso un programma di allenamenti personalizzati, obbliga a delle scelte.

Zielinski parte favorito per il ruolo di regista, mentre per le altre due maglie si profila una competizione serrata tra Barella, Frattesi e Mkhitaryan. Una abbondanza di scelte che testimonia la profondità della rosa nerazzurra, fondamentale in un momento della stagione dove gli impegni si moltiplicano.

Un Venezia in crescita

I lagunari si presentano a San Siro con un ritrovato entusiasmo, frutto dei quattro punti conquistati nelle ultime due giornate e delle cinque reti realizzate. Di Francesco può contare sul ritorno di Idzes in difesa, mentre Haps sembra favorito su Altare per completare il reparto arretrato, considerando che Sverko non ha ancora i novanta minuti nelle gambe.

A centrocampo, la presenza dell’ex interista Duncan aggiunge esperienza e qualità alla mediana veneta, mentre sulla trequarti il ballottaggio tra Oristanio e Yeboah rappresenta la principale incognita tattica per i lagunari.

