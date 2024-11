Inter-Venezia 1-0: Lautaro decisivo, brivido nel recupero con il gol annullato a Sverko

Una vittoria sofferta

L’Inter conquista tre punti preziosi contro il Venezia, ma la prestazione non convince del tutto. Il gol di Lautaro Martinez e un tocco di mano di Sverko nel recupero permettono ai nerazzurri di portarsi a una sola lunghezza dal Napoli, rendendo ancora più elettrizzante lo scontro diretto di domenica prossima.

Le preoccupazioni di Inzaghi

Simone Inzaghi ha scelto di schierare la formazione tipo nonostante l’imminente sfida di Champions contro l’Arsenal, una decisione che potrebbe pesare nel doppio confronto ravvicinato. A differenza del Napoli, che avrà una settimana intera per preparare lo scontro diretto, l’Inter dovrà gestire le energie in vista del doppio impegno.

Un primo tempo al risparmio

I nerazzurri hanno approcciato la partita con un ritmo compassato, quasi anestetizzati dalla notizia della sconfitta del Napoli. Nonostante il controllo del gioco, la manovra è apparsa troppo lenta e prevedibile. Il Venezia si è difeso con ordine, concedendo comunque quattro occasioni pericolose agli avversari:

Una ripartenza 4 contro 2 sprecata

Mkhitaryan solo davanti a Stankovic su cross di Dumfries

Il finale di tempo ha visto un intervento prodigioso di Sommer su Oristanio, servito da Pohjanpalo, a salvare il risultato.

La ripresa e il gol decisivo

Venezia in azione e Pohjanpalo (depositphotos)

Il secondo tempo ha visto un’Inter ancora più distratta, salvata nuovamente da Sommer su Pohjanpalo dopo una marcatura persa da Bastoni. L’illusorio gol di Mkhitaryan è stato annullato per fuorigioco di Dimarco, ma proprio quest’ultimo si è poi rivelato decisivo con l’assist per il colpo di testa vincente di Lautaro.

Il finale in apnea

Inzaghi ha tentato di gestire le energie con i cambi:

Fuori Lautaro, Barella e Bastoni

Dentro Calhanoglu per riprendere ritmo

per riprendere ritmo Gestione delle forze in vista dell’Arsenal

Il Venezia ha continuato a crederci fino all’ultimo, trovando anche il gol nel recupero con Sverko, annullato per un tocco di mano dopo il check del VAR.

Le prospettive per il big match

La vittoria mantiene vive le speranze scudetto dell’Inter, ma la condizione fisica di alcuni elementi chiave preoccupa in vista del doppio impegno con Arsenal e Napoli. La gestione delle energie sarà fondamentale per arrivare al meglio allo scontro diretto che potrebbe valere il primato in classifica.

Fonte immagine: https://depositphotos.com/it/