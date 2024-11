Inter, tre sfide per ritrovare San Siro: Venezia, Arsenal e Napoli nel destino nerazzurro

La settimana della verità

Un trittico casalingo in sette giorni che può ridefinire la stagione dell’Inter. San Siro si prepara ad accogliere tre sfide dal sapore completamente diverso: il Venezia in lotta per la salvezza, l’Arsenal con i suoi ritmi da Premier League, e il Napoli capolista di Antonio Conte. Un crocevia fondamentale per i nerazzurri, chiamati a trasformare nuovamente il Meazza nel fortino inespugnabile della scorsa stagione.

Il rendimento casalingo da ricostruire

Il ruolino di marcia interno della squadra di Inzaghi racconta di quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta. I passi falsi sono arrivati proprio negli scontri diretti: la sconfitta nel derby contro il Milan e il pareggio in rimonta subito dalla Juventus. Un trend da invertire per chi vuole puntare in alto, considerando che in casa il Napoli viaggia a punteggio pieno con cinque vittorie su cinque.

Il ritorno del maestro del centrocampo

La buona notizia per i nerazzurri arriva da Calhanoglu. Il turco ha pubblicato su Instagram la prova del suo ritorno in gruppo: “Primo allenamento fatto”, accompagnando il messaggio con la foto di una tibia segnata dai tacchetti, testimonianza di una seduta intensa e senza risparmio. L’elongazione all’adduttore sinistro accusata contro la Roma sembra ormai un ricordo.

L’importanza del regista

I numeri raccontano quanto Calhanoglu sia fondamentale per gli equilibri dell’Inter:

Media punti con lui in campo: 2,23

Media punti senza: 1,71

Percentuale vittorie con lui: 69,3%

Percentuale vittorie senza: 47,6%

La sua presenza non è solo questione di regia illuminata, ma di equilibri complessivi. Come sottolineano in molti, forse con lui in campo la Juventus non sarebbe riuscita a rimontare il doppio vantaggio nerazzurro.

Le scelte di Inzaghi

Il tecnico piacentino dovrà gestire al meglio le energie in vista di questo tour de force. Contro il Venezia, Calhanoglu potrebbe partire dalla panchina per entrare a partita in corso, preservandosi per i big match con Arsenal e Napoli. Al suo posto, Zielinski appare favorito, anche perché uno tra Barella e Mkhitaryan sembra destinato al riposo.

La difesa da registrare

La priorità per l’Inter è sistemare la fase difensiva: otto reti subite nelle ultime tre uscite in Serie A sono tante quanto quelle incassate nelle precedenti diciassette partite. Un dato che stride con quella solidità che era stata il marchio di fabbrica della scorsa stagione. Il rientro di Acerbi potrebbe aiutare a ritrovare quelle certezze smarrite.

L’obiettivo Champions

La doppia sfida con Arsenal e Napoli dirà molto anche sulle ambizioni europee dei nerazzurri. La qualificazione diretta agli ottavi di Champions passa necessariamente da un risultato positivo contro i Gunners, mentre la sfida ai partenopei potrebbe permettere di accorciare o addirittura agganciare la vetta della classifica.

