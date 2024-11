La sfida di San Siro tra Inter e Napoli ci consegna una collezione di statistiche sorprendenti, dalla prima imperfezione dal dischetto di Calhanoglu in Serie A alla trasformazione di Rrahmani in uomo-assist, passando per una serie di record personali e di squadra che raccontano un match dall’alto contenuto tecnico e tattico.

La serata più difficile di Calhanoglu dal dischetto coincide con una sfida che il turco ha nel destino: proprio contro il Napoli aveva trovato due dei suoi gol più belli da fuori area con la maglia nerazzurra. Questa volta, però, il rigore fallito (il primo in Serie A dopo 17 trasformazioni consecutive) racconta di un’Inter che ha sprecato l’occasione di allungare la sua striscia positiva in casa contro i partenopei, dove non perde da otto confronti diretti con 5 vittorie e 3 pareggi.

Il Napoli di Conte sta vivendo un momento particolare: per la prima volta in Serie A sotto la sua gestione, gli azzurri restano a secco di vittorie per due partite consecutive. Un dato che si era verificato solo in tutte le competizioni ad agosto, con lo 0-0 contro il Modena e lo 0-3 subito dal Verona. La rete subita, inoltre, ha interrotto una serie di quattro trasferte consecutive con la porta inviolata: i partenopei non incassavano gol fuori casa dalla prima giornata.

La sfida ha visto protagonisti inaspettati come Scott McTominay, tornato al gol in trasferta per la prima volta dall’11 febbraio (quando segnò con il Manchester United contro l’Aston Villa), e Amir Rrahmani, che in sole 12 presenze in questo campionato ha già eguagliato il numero di assist forniti nelle precedenti cinque stagioni in Serie A (2 in 144 partite).

L’Inter conferma il suo ottimo momento dopo il derby perso il 22 settembre: sette partite consecutive senza sconfitte (5 vittorie e 2 pareggi), anche se emerge una tendenza preoccupante nelle gare casalinghe. I nerazzurri hanno subito gol nel primo tempo in quattro delle ultime cinque partite a San Siro, un dato in controtendenza rispetto al recente passato quando era successo solo una volta nelle precedenti 16 gare interne.

Il Napoli, dal canto suo, mantiene un record particolare nelle sfide da capolista contro l’Inter: imbattuto nelle ultime due (1 vittoria e 1 pareggio), dopo aver perso le due precedenti. Un dato che stona però con il bilancio generale degli ultimi confronti diretti: una sola vittoria nelle ultime 11 sfide di Serie A contro i nerazzurri, con 4 pareggi e 6 sconfitte.

La sensazione è che entrambe le squadre abbiano perso un’occasione. L’Inter per consolidare il suo dominio casalingo contro gli azzurri, il Napoli per dare una svolta al suo momento difficile. Un pareggio che fotografa perfettamente l’equilibrio visto in campo e che mantiene invariati i rapporti di forza in classifica.