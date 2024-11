Il big match della dodicesima giornata di Serie A mette di fronte Inter e Napoli a San Siro, domenica 10 novembre alle 20:45. Una sfida storica che vede i nerazzurri forti di una tradizione casalinga estremamente favorevole e un presente fatto di record offensivi.

Il dominio nerazzurro

Thuram (Inter) – Depositphotos

L’Inter ha fatto del Napoli la sua vittima preferita tra le mura amiche: 51 vittorie in 78 confronti casalinghi (18 pareggi, 9 sconfitte), con gli ultimi quattro successi interni arrivati tutti nel girone d’andata. Un dominio che si estende anche al periodo recente: i partenopei hanno vinto solo una delle ultime 10 sfide in Serie A contro i nerazzurri.

Statistiche a confronto

Statistica Inter Napoli Gol consecutivi in casa 28 – Calci d’angolo 77 (record Serie A) 58 Gol su corner 2 3 Clean sheet in trasferta – 4 consecutivi

La striscia offensiva nerazzurra

L’Inter vanta una serie impressionante: va a segno da 28 partite consecutive in casa in Serie A, una striscia inferiore solo a quelle di Barcellona (29) e Lille (30) nei top 5 campionati europei.

Il momento delle squadre

Il paradosso dei corner

Curioso il dato sui calci d’angolo: l’Inter guida la classifica in Serie A con 77 corner battuti (meno solo di Real Sociedad, Tottenham e Manchester City in Europa), ma è il Napoli ad essere più efficace in questa situazione con 3 gol segnati contro i 2 dei nerazzurri, nonostante quasi 20 angoli in meno (58).

Il Napoli e la solidità esterna

Antonio Conte (depositphoto)

I partenopei stanno vivendo un momento particolare: dopo nove risultati utili consecutivi (8 vittorie, 1 pareggio), è arrivata la sconfitta contro l’Atalanta (0-3). In trasferta, però, il Napoli non subisce gol da quattro partite consecutive, striscia record condivisa con la Fiorentina. Mai nella sua storia la squadra ha fatto meglio di sei clean sheet esterni consecutivi (gennaio-marzo 2023).

I protagonisti attesi

Lautaro e il tabù azzurro

Lautaro Martinez ha un rapporto particolare con il Napoli: dopo 3 gol nei primi quattro confronti in Serie A, ha segnato solo una volta negli otto successivi, restando a secco negli ultimi cinque. In caso di gol, l’argentino diventerebbe il giocatore dell’Inter con più reti segnate al Napoli nelle gare interne di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (al momento è a quota 3 come Ivan Zamorano).

La caccia al record di Di Lorenzo

Di Lorenzo (Depositphotos)

Giovanni Di Lorenzo si sta confermando uno dei terzini più prolifici del campionato: solo Riccardo Orsolini ha segnato più volte (4) il primo gol in un match in questa Serie A rispetto al capitano azzurro (3, come Vlahovic e Dovbyk). Il terzino è a un passo da un record storico: potrebbe diventare il secondo difensore in Serie A con almeno 20 gol e 20 assist (attualmente 19 gol e 27 assist) dopo Theo Hernandez (29 gol e 23 assist).

Il ritorno di Politano

Sfida dal sapore particolare per Matteo Politano: la sua prima doppietta in Serie A è arrivata proprio contro l’Inter (con la maglia del Sassuolo, maggio 2016). L’attaccante ha vestito la maglia nerazzurra per 47 partite in Serie A tra il 2018 e il 2020, con 5 gol e 6 assist.

Le chiavi tattiche del match

La tradizione sfavorevole agli azzurri

Il Napoli deve fare i conti con una statistica preoccupante: sette sconfitte nelle ultime 12 partite contro l’Inter in Serie A (1 vittoria, 4 pareggi), facendo dei nerazzurri la squadra contro cui ha perso più volte dal 2018/19.

Il fattore trasferta

Mentre l’Inter vanta la serie aperta di gol consecutivi in casa, il Napoli si presenta con una solidità difensiva in trasferta invidiabile. Lo scontro tra queste due caratteristiche potrebbe essere decisivo per l’esito del match.

Le prospettive

La sfida si preannuncia equilibrata nonostante la tradizione favorevole all’Inter. I nerazzurri cercano di mantenere la loro striscia realizzativa casalinga, mentre il Napoli vuole evitare due sconfitte consecutive in Serie A per la prima volta dal dicembre 2023 (quando proprio l’Inter fu una delle due squadre a batterli).

Fonte immagine: https://depositphotos.com/it/