Inter-Napoli finisce 1-1: Calhanoglu risponde a McTominay nel big match scudetto

San Siro si veste dei colori della grande sfida, ma alla fine non decreta né vincitori né vinti. Il big match tra Inter e Napoli termina in parità, un 1-1 che fotografa perfettamente l’equilibrio di una serata dove tattica e intensità si sono fuse in novanta minuti di autentico calcio italiano. Gli azzurri mantengono la vetta solitaria della classifica, mentre i nerazzurri confermano di attraversare un momento di forma straordinario nonostante la stanchezza post-Champions.

La battaglia tattica

Antonio Conte (depositphoto)

La partita si trasforma subito in un duello di altissimo livello tra due allenatori che hanno riscritto la storia recente del calcio italiano. Antonio Conte sorprende tutti abbandonando le sue certezze tattiche, presentando un 4-3-3 fluido e mai prevedibile. La risposta di Simone Inzaghi è affidata al consolidato 3-5-2, con Acerbi chiamato al duello personale con l’ex Lukaku, accolto da San Siro con un’ostilità che racconta molto del rapporto ormai compromesso con la tifoseria nerazzurra.

La partita che non ti aspetti

Il Napoli dimostra di aver ritrovato quell’anima guerriera che sembrava smarrita nelle ultime uscite. La posizione di Politano diventa il grimaldello tattico che scardina le certezze nerazzurre: il suo movimento pendolare tra fase difensiva e offensiva costringe l’Inter a continui adattamenti. La squadra di Conte alterna sapientemente pressing alto e fase di contenimento, mostrando una maturità tattica impressionante.

Il vantaggio che cambia tutto

È McTominay a sbloccare il risultato, approfittando di una delle rare disattenzioni della retroguardia interista su calcio d’angolo. Un gol che premia l’intelligenza tattica degli azzurri e che costringe l’Inter a scoprirsi. La reazione nerazzurra è veemente ma poco lucida, fino a quando Calhanoglu non estrae dal cilindro una conclusione magistrale che Meret può solo guardare insaccarsi alle sue spalle.

La ripresa di fuoco

Il secondo tempo si apre con un’Inter determinata a completare la rimonta. Dimarco diventa una spina nel fianco costante sulla fascia sinistra, mentre il Napoli abbassa il proprio baricentro inserendo Lobotka dopo quattro partite di assenza. È il momento in cui la stanchezza inizia a farsi sentire: Kvara perde brillantezza, mentre Lukaku viene completamente annullato da un monumentale Acerbi.

Il momento della svolta mancata

Il calcio di rigore concesso per il contatto Anguissa-Dumfries potrebbe essere il momento della svolta. Calhanoglu, fino a quel momento infallibile dal dischetto con 19 realizzazioni consecutive, centra il palo facendo ammutolire San Siro. È l’episodio che cristallizza il risultato e trasforma gli ultimi minuti in una battaglia di nervi.

Il finale al cardiopalma

Gli ultimi minuti sono un concentrato di emozioni. L’uscita di Lukaku viene accompagnata da una bordata di fischi che racconta il rancore mai sopito dei tifosi interisti. Inzaghi attende l’82’ per una tripla sostituzione che porta forze fresche ma non cambia l’inerzia della partita. Il destino tiene in serbo un’ultima emozione: al 94′ Simeone ha sul piede il pallone della vittoria ma lo spedisce alto, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutto San Siro.

La partita si chiude con numeri che certificano l’equilibrio: 51.8% di duelli vinti per l’Inter, 53.2% di possesso palla. Un pareggio che mantiene apertissima la corsa scudetto, con sei squadre racchiuse in due punti. Il campionato non potrebbe essere più avvincente di così.

