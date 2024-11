Giorgio Montefoschi apre “Il caffè” con Pino Strabioli: ospiti e anticipazioni del 17 novembre su Rai 1

Torna “Il caffè”, il programma di Rai Cultura condotto da Pino Strabioli, con un nuovo appuntamento ricco di storie, letteratura e personaggi straordinari. Domenica 17 novembre, alle 6.10 su Rai 1, la trasmissione aprirà le porte a tre grandi protagonisti del panorama letterario italiano: Giorgio Montefoschi, Arianna Mortelliti e Marino Bartoletti.

Giorgio Montefoschi e il romanzo “Un’indicibile leggerezza”

Il primo ospite della puntata è Giorgio Montefoschi, autore del romanzo “Un’indicibile leggerezza”. Lo scrittore racconta una storia intensa e appassionante che ruota attorno a un triangolo amoroso: due uomini maturi e una donna molto più giovane.

Il libro esplora temi universali come:

Turbamenti interiori : le emozioni dei protagonisti si intrecciano in un gioco di desideri e rimpianti.

: le emozioni dei protagonisti si intrecciano in un gioco di desideri e rimpianti. Desideri implacabili : il racconto affronta le tensioni generate dall’amore e dalla passione.

: il racconto affronta le tensioni generate dall’amore e dalla passione. Relazioni complesse: il rapporto tra i protagonisti si sviluppa in un’atmosfera di tensione emotiva e introspezione.

Montefoschi, vincitore di numerosi premi letterari, porta in trasmissione la sua capacità di narrare l’animo umano con delicatezza e profondità.

Arianna Mortelliti e “Quel fazzoletto color melanzana”

Arianna Mortelliti, nipote del grande Andrea Camilleri, presenta il suo romanzo “Quel fazzoletto color melanzana”. In quest’opera, l’autrice si ispira alla tradizione narrativa del nonno, esplorando le dinamiche di una piccola comunità dove le apparenze ingannano.

Tra i temi principali:

Ipocrisie nascoste : dietro la maschera di solidarietà, emergono guasti e nodi che svelano il lato oscuro della comunità.

: dietro la maschera di solidarietà, emergono che svelano il lato oscuro della comunità. Lezioni di Camilleri: Mortelliti adotta una narrazione che intreccia mistero e riflessione sociale, seguendo la scia stilistica del celebre nonno.

Un romanzo che invita a riflettere sulla complessità dei rapporti umani e sull’importanza di guardare oltre le apparenze.

Marino Bartoletti e “Il Festival degli Dei”

L’ultimo ospite è Marino Bartoletti, uno dei giornalisti più noti in Italia e oggi affermato scrittore. Bartoletti presenta il suo libro “Il Festival degli Dei”, dedicato agli amanti della musica italiana e, in particolare, del Festival di Sanremo.

Questo libro è una celebrazione di:

Storie straordinarie : Bartoletti racconta vicende che sembrano favole, intrecciate alla realtà del panorama musicale italiano.

: Bartoletti racconta vicende che sembrano favole, intrecciate alla realtà del panorama musicale italiano. Il Festival di Sanremo : un omaggio agli artisti e ai momenti più iconici della storia della musica italiana.

: un omaggio agli artisti e ai momenti più iconici della storia della musica italiana. Nostalgia e passione: le pagine offrono un viaggio emozionante tra passato e presente, con uno sguardo che conquista sia i nostalgici sia le nuove generazioni.

Quando e dove seguire “Il caffè”

Se non riuscite a vedere la puntata domenica alle 6.10 su Rai 1, non temete: “Il caffè” sarà trasmesso in replica sempre domenica alle 2.00 e lunedì 18 novembre alle 19.25 su Rai 5. Inoltre, tutte le puntate sono disponibili su Rai Play e in formato podcast su Rai Play Sound, per non perdere neanche un minuto di questo viaggio culturale.