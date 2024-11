Harry Potter: i maghi delle torte arriva su Food Network dal 19 dicembre – In streaming su discovery+ dal 13 dicembre

La magia del Natale si fonde con l’arte della pasticceria in un’esperienza televisiva senza precedenti. “Harry Potter: i maghi delle torte” si prepara a incantare il pubblico italiano con un format innovativo che unisce l’amore per la celebre saga alla passione per la pasticceria creativa.

La trasmissione e dove vederla

Il programma debutterà su Max il 14 novembre nei paesi dove il servizio è attivo, mentre il pubblico italiano potrà seguirlo su Food Network (canale 33) a partire dal 19 dicembre alle 22:00. Per gli appassionati più impazienti, la serie sarà disponibile in anteprima streaming su discovery+ dal 13 dicembre.

Il format della competizione

La serie si presenta come una competizione culinaria unica nel suo genere, dove nove squadre composte da pasticceri professionisti e cake designer si sfideranno nella creazione di opere d’arte commestibili ispirate al mondo di Harry Potter.

I conduttori e la giuria

Alla conduzione troviamo:

James e Oliver Phelps, noti per aver interpretato i gemelli Fred e George Weasley

La giuria è composta da:

Chef Carla Hall

Chef Jozef Youssef

Gli ospiti speciali

Durante le 6 puntate si alterneranno ospiti d’eccezione:

Warwick Davis (Professor Filius Vitious )

(Professor ) Evanna Lynch (interprete di Luna Lovegood )

(interprete di ) Bonnie Wright (nel ruolo di Ginny Weasley)

La location: un tuffo nella magia

Le sfide si svolgeranno in location leggendarie presso i Warner Bros. Studios Leavesden di Londra, all’interno dell’attrazione Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter. I concorrenti presenteranno le loro creazioni in set iconici come:

Il Binario 9¾

La Sala Grande

La Banca dei Maghi Gringott

Diagon Alley

La Foresta Proibita

Il premio finale

La competizione culminerà con l’assegnazione della prima Coppa dei Maghi della Pasticceria. La squadra vincitrice avrà inoltre l’onore di vedere le proprie creazioni pubblicate in un nuovo libro di cucina ufficiale del franchise di Harry Potter.

L’esperienza dei fan

Un elemento distintivo del programma è il coinvolgimento diretto dei fan, che avranno l’opportunità di:

Visitare i set originali

Assaggiare le creazioni dei concorrenti

Rivivere l’atmosfera magica della saga

Produzione e distribuzione

Il programma è frutto della collaborazione tra Warner Horizon e theoldschool per Warner Bros. Discovery. Food Network trasmetterà la serie sul canale 33 del Digitale Terrestre e sul canale 53 di Tivùsat.