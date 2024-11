Hanno ucciso l’Uomo Ragno: il gran finale della serie sugli 883 arriva oggi su Sky e NOW

Un successo senza precedenti

La serie Sky Original “Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883″, diretta da Francesco Ebbasta, giunge al suo attesissimo finale oggi, venerdì 1° novembre, su Sky e in streaming su NOW. Il progetto, ideato da Sydney Sibilia, si è rapidamente trasformato in un autentico fenomeno televisivo, registrando numeri da record su tutti i fronti.

I numeri straordinari della serie

Il successo della serie si misura attraverso dati impressionanti:

I primi due episodi hanno raggiunto 2 milioni di spettatori medi

Il quinto e sesto episodio hanno superato quota 1 milione 300mila spettatori

spettatori Un costante incremento settimanale degli ascolti, con un ulteriore +3% nell’ultima settimana

nell’ultima settimana Un’eccezionale risposta sui social media, con un’ondata di entusiasmo senza precedenti

Gli ultimi due episodi: l’estate del 1992

L’apice del successo

Il finale di stagione ci porta nell’estate del 1992, l’anno che ha consacrato gli 883. “Hanno ucciso l’Uomo Ragno” diventa il tormentone estivo, mentre l’Aquafan di Riccione fa da sfondo alle nuove avventure di Max e Mauro. Ma il successo porta con sé anche le prime difficoltà e rinunce.

La trama degli episodi conclusivi

Gli ultimi due episodi raccontano:

La hit dell’estate che non porta immediatamente alla fama

La partecipazione al Cantagiro

Il concerto all’Aquafan di Riccione

Le tensioni tra Max e la sua storia con Silvia

La pressione per la creazione di nuovo materiale

Il cast e la produzione

I protagonisti

La serie vede come interpreti principali:

Elia Nuzzolo nel ruolo di Max Pezzali

nel ruolo di Max Pezzali Matteo Oscar Giuggioli nei panni di Mauro Repetto

Il team creativo

Il progetto si avvale di un team d’eccellenza:

Sydney Sibilia alla regia della sua prima serie TV

alla regia della sua prima serie TV Sceneggiatura di Francesco Agostini , Chiara Laudani e Giorgio Nerone

, e Regia aggiuntiva di Alice Filippi e Francesco Ebbasta

e Produzione di Sky Studios e Groenlandia (Gruppo Banijay)

Una storia coinvolgente

La serie si configura come un coinvolgente coming-of-age che racconta la storia di due improbabili eroi: un nerd e un entusiasta che, attraverso la musica, sono riusciti a conquistare il cuore di intere generazioni. La loro storia continua a emozionare e far cantare il pubblico, dimostrando come i sogni, talvolta, possano davvero diventare realtà.