Anticipazioni Grande Fratello: nuove dinamiche e colpi di Scena nella puntata del 12 novembre

Ritorni e confronti al Grande Fratello Martedì 12 novembre, in prima serata su Canale 5, il “Grande Fratello” torna con un nuovo appuntamento ricco di sorprese. Il reality show, prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, vedrà in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi come opinioniste, con Rebecca Staffelli pronta a raccogliere i commenti dei telespettatori.

Federica, Alfonso e l’ingresso di Stefano Tediosi Nel corso della settimana, Federica ha cercato un chiarimento con il suo ex fidanzato Alfonso. Questa sera, però, entrerà in gioco Stefano Tediosi, con il quale Federica ha sviluppato una forte affinità dopo l’esperienza a “Temptation Island”. Sarà la prima volta che Alfonso e Stefano si confronteranno direttamente: quali sviluppi porterà questo incontro?

Il ritorno di Tommaso e le reazioni di Mariavittoria Un altro momento clou della serata sarà il ritorno di Tommaso nella Casa, dopo l’esperienza al “Gran Hermano”. Mariavittoria, ancora tormentata dai dubbi su quanto accaduto in Spagna, come reagirà al suo ritorno?

Il misterioso abbandono di Enzo Paolo Questa sera, inoltre, si scoprirà cosa è accaduto a Enzo Paolo Turchi, che ieri ha momentaneamente abbandonato il gioco. Quali motivi si celano dietro questa decisione improvvisa?

Il verdetto del televoto: chi sarà salvato? Infine, il pubblico avrà l’opportunità di decidere il destino di Clayton, Mariavittoria e Shaila attraverso il televoto. Chi tra loro sarà salvato e potrà continuare l’avventura nella Casa?